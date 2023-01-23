МНЕНИЕ | Переход на эстонский язык глазами учителя: Остапа понесло!

Примерно год назад у меня появилось новое хобби – просмотр заседаний нашего парламента. Ну вот так получилось, что на более активную деятельность в свободное от работы время, нет ни сил, ни времени. Тут, наверно, надо немного предыстории. Проработав 20 лет в коммерческом банке в голову вдруг пришла шальная мысль о чувстве миссии и желании изменить мир. Благо образование позволяло. И вот уже шестой год именно эту миссию я и несу в мир в качестве учителя, пишет спецпедагог Светлана Удрас в своей колонке для RusDelfi.