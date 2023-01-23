Мнение
23.01.2023, 18:44

МНЕНИЕ | Переход на эстонский язык глазами учителя: Остапа понесло!

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Эстонцы убеждают эстонцев в необходимости эстонского языка в Эстонии

  • Мешают только те русские, которые не хотят учить эстонский

  • Дать один показной урок могут все, работать изо дня в день - единицы

Светлана Удрас
спецпедагог, преподаватель географии и экономики
Светлана Удрас
Светлана Удрас
ФОТО: Личный архив автора

Примерно год назад у меня появилось новое хобби – просмотр заседаний нашего парламента. Ну вот так получилось, что на более активную деятельность в свободное от работы время, нет ни сил, ни времени. Тут, наверно, надо немного предыстории. Проработав 20 лет в коммерческом банке в голову вдруг пришла шальная мысль о чувстве миссии и желании изменить мир. Благо образование позволяло. И вот уже шестой год именно эту миссию я и несу в мир в качестве учителя, пишет спецпедагог Светлана Удрас в своей колонке для RusDelfi.

Темой последнего заседания нашего парламента стал переход на эстоноязычное образование. И так как в этом случае это были просто дебаты, то тут, как говорится, Остапа понесло.

Начнем с того, что в начале заседания из 101 депутата, работающего на наше благо и за наш счет, на месте было 48. Ну да ладно, может есть дела и поважнее. Но дальше было примерно так, что эстонцы убеждали эстонцев в необходимости эстонского языка в Эстонии.

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