ИНТЕРВЬЮ | Военный эксперт: россияне просто зададут ракете координаты украинского города, а потом лотерея - куда она приземлится

По данным украинских военных жилой дом в Днепре подвергся удару российской авиационной крылатой ракеты Х-22, которая была выпущена с бомбардировщика Ту-22 из Курской области. Мэр города Днепра Борис Филатов высказал предположение, что этой ракетой, которую называют „убийцей авианосцев“, могли целиться в Приднепровскую ТЭС, но из-за проблем в системе ее наведения ракета попала в 9-этажный жилой дом.

Спустя несколько часов после российского удара внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире ютуб-канала Марка Фейгина заявил, что ракету, которая попала в жилой дом, предположительно, сбили украинские силы ПВО. Это сообщение растиражировали российские СМИ. При этом многие из них проигнорировали сам обстрел Днепра или выпустили только короткую новость со ссылкой на Алексея Арестовича, не упомянув о человеческих жертвах.