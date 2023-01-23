23.01.2023, 16:15
ИНТЕРВЬЮ | Военный эксперт: россияне просто зададут ракете координаты украинского города, а потом лотерея - куда она приземлится
ФОТО: | AP / Scanpix / LETA
Почему украинцы не смогли сбить российские ракеты и предотвратить трагедию, подобные той, что произошла в Днепре, когда ракета, известная как „убийца авианосцев“, влетела в жилой дом и убила 45 человек? DELFI поговорил с украинским военным экспертом Александра Коваленко.
По данным украинских военных жилой дом в Днепре подвергся удару российской авиационной крылатой ракеты Х-22, которая была выпущена с бомбардировщика Ту-22 из Курской области. Мэр города Днепра Борис Филатов высказал предположение, что этой ракетой, которую называют „убийцей авианосцев“, могли целиться в Приднепровскую ТЭС, но из-за проблем в системе ее наведения ракета попала в 9-этажный жилой дом.