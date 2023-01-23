Министр предпринимательства инициировал реформу универсальной услуги: „цену надо снизить“

„Поправки обязывают Eesti Energia продавать потребителю электроэнергию по наиболее выгодной цене: если биржевая цена ниже стоимости универсальной услуги, то [продавать надо] по биржевой цене, а если выше, то по установленной департаментом конкуренции цене универсальной услуги“, — пояснил Ярван.

„Потребителю не нужно будет ничего делать, чтобы получить выгоду от изменений, они будут применяться автоматически“, — добавил министр.

Председатель партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер подтвердил, что в понедельник партия направила партнерам по коалиции план реформы универсальной услуги. „В ситуации, когда жители Эстонии страдают как от энергетического кризиса, так и от высокой инфляции, совсем неправильно и несправедливо, что им приходится оплачивать продавцам электроэнергии прибыль, в то время как на рынке доступна более дешевая электроэнергия, которую эстоноземельцам продают по более высокой цене. Универсальная услуга создана для того, чтобы потребители могли держать под контролем свои расходы. Именно во имя этого мы и хотим ввести эти изменения“.

Запущенной в октябре универсальной услугой пользуются около 330 000 бытовых потребителей, 10 000 предприятий и 300 учреждений местных органов власти. В общей сложности услуга сэкономила жителям Эстонии миллионы евро.

„Универсальная услуга была создана для борьбы с резким ростом цен на электроэнергию во время энергетического кризиса, случившегося из-за России. Целью услуги было обеспечение бытовых потребителей произведенной Eesti Energia электроэнергией по цене, максимально приближенной к производственной. В целом система работает очень хорошо. Эстонский потребитель находится в плюсе более чем на десять миллионов евро“, — пояснил Ярван.