Центр исследований в сфере безопасности: „Эстонию“ погубило не столкновение и не взрыв(4)
Сегодня Эстонский центр исследований в сфере безопасности опубликовал промежуточный отчет, посвященный предварительной оценке состояния парома „Эстония“, в котором содержится два основных вывода: паром был не пригоден к плаванию, отсутствуют указания на то, что в районе носовой части произошло столкновение или взрыв.
В заключительной части промежуточного отчета Центра исследований в сфере безопасности (Ohutusjuurdluse Keskus, OJK) содержатся первоначальные выводы. В первую очередь в промежуточном отчете отмечается плохое состояние останков судна. На основе собранных доказательств можно сделать два вывода: нет никаких указаний на то, что в районе визира произошло столкновение или взрыв. В отчете также отмечается, что паром „Эстония“ был в немореходном состоянии.