Центр исследований в сфере безопасности: „Эстонию“ погубило не столкновение и не взрыв

В заключительной части промежуточного отчета Центра исследований в сфере безопасности (Ohutusjuurdluse Keskus, OJK) содержатся первоначальные выводы. В первую очередь в промежуточном отчете отмечается плохое состояние останков судна. На основе собранных доказательств можно сделать два вывода: нет никаких указаний на то, что в районе визира произошло столкновение или взрыв. В отчете также отмечается, что паром „Эстония“ был в немореходном состоянии.

Такой вывод сделан на основании следующих обстоятельств: в конструкции визира имелись недостатки, которые можно было обнаружить, если бы был проведен осмотр носовой части, и поскольку место нахождения верхнего удлинения рампы визира, как таранной переборки, основывалось на практическом решении освобождения от правил, такое условие освобождения должно было быть указано в судовом свидетельстве, но не было задокументировано соответствующим образом.