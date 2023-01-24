Город для людей уже сегодня: удобный транспорт, стильное и комфортное пространство, полное возможностей для каждого
Оптимально выстроенное современное городское пространство, с одной стороны, должно быть приятным местом для работы и другого времяпрепровождения, с другой стороны, обеспечивать пешеходам, велосипедистам, пассажирам общественного транспорта и автоводителям, которые по тем или иным причинам не могут приять решение в пользу другого способа передвижения, удобное и быстрое перемещение из одного конца города в другой, а также за его пределы.
Любой, кто знаком с концепциями и трендами современного городского планирования, наверняка слышал о 15-минутном городе. Если коротко, то разработанная Карлосом Морено концепция 15-минутного города означает оптимальную и максимально учитывающую все интересы среду, которая объединяет людей, здания и различные функции общественного пространства. Если совсем просто: необходимые для ежедневной деятельности передвижения не только у автоводителей, но прежде всего именно у пешеходов и велосипедистов занимают мало времени, комфортны и безопасны. Насколько Таллинн близок к этому идеалу, и в каких областях столице необходимы самые большие изменения?
Возвращение к локальной жизни
По словам Кайди Пылдоя, архитектора и руководителя команды градостроительных компетенций Центра стратегического управления Таллинна, концепция 15-минутного города для многих стран является новым идеальным направлением, но на самом деле эта идея и ее реализация имеет давнюю историю. „15-минутный город означает возвращение к локальной жизни. К этой концепции тяготеют или уже исходят из нее подавляющее большинство стран прогрессивной Северной и Западной Европы. В таком городе все необходимые услуги для пешеходов для велосипедистов находятся на расстоянии 15 минут“, – говорит Кайди Пылдоя.
Насколько Таллинн близок или далек от концепции 15-минутного города? По словам Кайди Пылдоя, мы на полпути. „У нас есть стратегия развития „Таллинн 2035“, которая очень четко описывает, каким должно быть городское пространство Таллинна в будущем – дружественным, зеленым, удобным для пешеходов, полным возможностей, творческим и объединяющим сообщества. Центр стратегического управления Таллинна совместно с другими департаментами работает сейчас над тем, чтобы большие градостроительные концепции были реализованы в полной мере. Таллинн по своей сути очень разный, здесь есть зоны и районы с разной структурой и характером – в теории это приятная жилая среда при любом образе жизни“.
Насколько Таллинн близок к реализации этой концепции?
„Реализация плана развития предполагает принципиальные большие изменения во многих сферах, особенно в организации мобильности. Каким будет подвижной состав общественного транспорта будущего? Жители Эстонии по натуре очень индивидуалистичны, и для того чтобы убедить того, кто пользуется автомобилем, пересесть на велосипед или общественный транспорт, необходимо сочетание разных возможностей – должны быть удобные пункты пересадки. Безусловно, нужно больше думать также о маршруте и об услуге каршеринга“, – говорит Кайди Пылдоя о том, с чего нужно начинать.
По словам Кайди Пылдоя, в Таллинне должна быть примером скандинавская модель, когда каждый день ездят на общественном транспорте, велосипеде или ходят пешком, а поездка на автомобиле – это в некоторой степени возможность получить впечатления, отправляясь на выходные за город или на природу. Для людей это означает и большую экономию, поскольку исследования показывают, что расходы на содержание личного автомобиля стремятся скорее занижать.
Помимо Северных стран Пылдоя приводит пример Вильнюса, который в 90-е находился на той же стартовой позиции, что и Таллинн, но сейчас благодаря системно и смело реализуемым принципам городского планирования на десять лет опережает нас по качеству уличного пространства, в первую очередь в планировке велосипедных дорожек.
Инфраструктура общественного транспорта нуждается в инновациях и изменениях
По словам Пылдоя, Таллинн упрекают в устаревшей сети общественного транспорта. Маршруты заканчиваются там, где когда-то были заводы, между тем популярные направления давно изменились. Днем в Таллинне на 60 000 человек больше, чем ночью, – это те люди, которые каждый день приезжают в столицу на работу и учебу. Чтобы уменьшить использование автомобилей, нам нужно значительно улучшить региональный общественный транспорт. „В принципиальной реорганизации нуждается и внутригородская сеть общественного транспорта. Опросы удовлетворенности показывают, что наиболее предпочитаемым видом общественного транспорта в Таллинне является трамвай. Но его одного недостаточно. Современная среда мобильности предполагает перераспределение уличного пространства в пользу экологичных средств передвижения. Какие улицы и в дальнейшем будут открыты для скоростного автомобильного движения, а какие могли бы стать такими „домашними“, будет определять руководство по типам улиц“.
Использование пространства
Таллинн застроен не очень плотно, центр столицы до сих пор в значительной степени недостроен – внутри города есть большие пустые пространства. „Земля как пространственный ресурс никогда не казалась нам особенно ценной. Поскольку земли уйма, мы строим в центре города торговые центры и огромные парковки. В том, как наилучшим образом использовать пространство, в том числе небольшие участки, и использовать его для блага общества, примером для Таллинна может быть Роттердам“.
В последние годы на государственном уровне перешли к практике более осмысленного планирования пространства. Вопрос не только в детальной планировке и строительных проектах, но и в более общих решениях – например, где строить государственную гимназию или какое шоссе развивать. Все подобные решения, которые принимают не архитекторы и не городские планировщики, влияют на формирование нашей среды гораздо больше, чем можно было бы подумать, поэтому межотраслевое сотрудничество важно.
Одна из тем, которую стоит серьезно продумать, это более широкое перекрестное использование помещений, чем раньше. Строительство оставляет большой экологический след, и вместо того, чтобы строить, мы должны разумнее использовать существующие ресурсы. „В 15-минутном городе должны быть тесно сотрудничающие и взаимодействующие сообщества, в распоряжении которых есть общественные помещения. Например, помещения в детских садах и школах в вечернее время можно было бы использовать и для других целей, что уменьшит потребность в строительстве новых зданий. Уже в этом кроется огромный потенциал“.
Применение принципов Яна Гейла
На современное городское планирование очень сильно повиляли принципы датского архитектора, городского планировщика и урбаниста Яна Гейла. По словам Кайди Пылдоя, во многом в силу их простоты и логичности. Следуя этим принципам, при городском планировании нужно смотреть на город с позиции человека. По сути это означает, что на город нужно смотреть прежде всего глазами пешехода. Его маршруты должны быть сквозными и не затрудненными. Кварталы должны быть соразмерны человеку, сеть улиц плотной, городское пространство живым. Гейл рассматривает город как сеть возможностей для встреч: не просто город для людей, а город из людей.
Несколько ключевых моментов улучшения инфраструктуры общественного транспорта
По словам профессора городских исследований Института гуманитарных наук Таллиннского университета Таури Тувикене, важность и качество инфраструктуры общественного транспорта выходит на первый план больше всего именно в ситуациях, когда невозможно выполнить все задачи и дела в рамках концепции 15-минутного города. „Одно дело приблизить различные функции в регионах и улучшить велосипедную и пешеходную инфраструктуру, но не все можно собрать в одном мете, и общественный транспорт должен обеспечивать возможность передвигаться на более дальние расстояния. И принципиальное значение здесь имеют пересадки. К сожалению, не все таллиннцы – особенно жители городских районов – имеют доступ к пересадке, а ведь быстрый общественный транспорт доставит напрямую не в каждое место. Кроме того, пересадка зачастую кажется плохим выбором, и эта оценка нередко основывается на прежнем опыте в местах ожидания и перехода. Например, в пункте пересадки на разные виды транспорта Кристийне как препятствие воспринимается, пожалуй, один из самых неудобных в стране перекресток с его многоступенчатым переходом через дорогу и временем ожидания на светофорах. Короче говоря, возможности пересадки нужно улучшать во многих местах Таллинна“.
Также, по словам Таури Тувикене, при улучшении и обновлении инфраструктуры общественного транспорта очень важен вопрос, где и в каких условиях ждать общественный транспорт. Какими будут терминалы и павильоны ожидания? Являются они атмосферостойкими?
По словам Тувикене, транспортная инфраструктура Таллинна должна быть также общественным пространством, то есть быть приятным место пребывания. Это означает снижение шума и загрязненности воздуха, увеличение возможности для встреч с людьми. „Общественное пространство должно быть в более широком смысле привлекательным для людей. Это включает в себя инфраструктуру общественного транспорта и велосипедных дорожек, тротуары, а также уменьшение интенсивности движения и увеличение зеленых зон. Экологический аспект тоже играет роль, хотя люди об этом зачастую не задумываются, а отдают предпочтение езде на велосипеде для того, чтобы можно было быстрее и удобнее делать свои дела. Я думаю, что по крайней мере в некоторых регионах мы достигнем этого к 2035 году“.
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