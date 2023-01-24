Город для людей уже сегодня: удобный транспорт, стильное и комфортное пространство, полное возможностей для каждого

Насколько Таллинн близок или далек от концепции 15-минутного города? По словам Кайди Пылдоя, мы на полпути. „У нас есть стратегия развития „Таллинн 2035“, которая очень четко описывает, каким должно быть городское пространство Таллинна в будущем – дружественным, зеленым, удобным для пешеходов, полным возможностей, творческим и объединяющим сообщества. Центр стратегического управления Таллинна совместно с другими департаментами работает сейчас над тем, чтобы большие градостроительные концепции были реализованы в полной мере. Таллинн по своей сути очень разный, здесь есть зоны и районы с разной структурой и характером – в теории это приятная жилая среда при любом образе жизни“.

По словам Кайди Пылдоя, архитектора и руководителя команды градостроительных компетенций Центра стратегического управления Таллинна, концепция 15-минутного города для многих стран является новым идеальным направлением, но на самом деле эта идея и ее реализация имеет давнюю историю. „15-минутный город означает возвращение к локальной жизни. К этой концепции тяготеют или уже исходят из нее подавляющее большинство стран прогрессивной Северной и Западной Европы. В таком городе все необходимые услуги для пешеходов для велосипедистов находятся на расстоянии 15 минут“, – говорит Кайди Пылдоя.

Любой, кто знаком с концепциями и трендами современного городского планирования, наверняка слышал о 15-минутном городе. Если коротко, то разработанная Карлосом Морено концепция 15-минутного города означает оптимальную и максимально учитывающую все интересы среду, которая объединяет людей, здания и различные функции общественного пространства. Если совсем просто: необходимые для ежедневной деятельности передвижения не только у автоводителей, но прежде всего именно у пешеходов и велосипедистов занимают мало времени, комфортны и безопасны. Насколько Таллинн близок к этому идеалу, и в каких областях столице необходимы самые большие изменения?

По словам Пылдоя, Таллинн упрекают в устаревшей сети общественного транспорта. Маршруты заканчиваются там, где когда-то были заводы, между тем популярные направления давно изменились. Днем в Таллинне на 60 000 человек больше, чем ночью, – это те люди, которые каждый день приезжают в столицу на работу и учебу. Чтобы уменьшить использование автомобилей, нам нужно значительно улучшить региональный общественный транспорт. „В принципиальной реорганизации нуждается и внутригородская сеть общественного транспорта. Опросы удовлетворенности показывают, что наиболее предпочитаемым видом общественного транспорта в Таллинне является трамвай. Но его одного недостаточно. Современная среда мобильности предполагает перераспределение уличного пространства в пользу экологичных средств передвижения. Какие улицы и в дальнейшем будут открыты для скоростного автомобильного движения, а какие могли бы стать такими „домашними“, будет определять руководство по типам улиц“.

Помимо Северных стран Пылдоя приводит пример Вильнюса, который в 90-е находился на той же стартовой позиции, что и Таллинн, но сейчас благодаря системно и смело реализуемым принципам городского планирования на десять лет опережает нас по качеству уличного пространства, в первую очередь в планировке велосипедных дорожек.

По словам Кайди Пылдоя, в Таллинне должна быть примером скандинавская модель, когда каждый день ездят на общественном транспорте, велосипеде или ходят пешком, а поездка на автомобиле – это в некоторой степени возможность получить впечатления, отправляясь на выходные за город или на природу. Для людей это означает и большую экономию, поскольку исследования показывают, что расходы на содержание личного автомобиля стремятся скорее занижать.

„Реализация плана развития предполагает принципиальные большие изменения во многих сферах, особенно в организации мобильности. Каким будет подвижной состав общественного транспорта будущего? Жители Эстонии по натуре очень индивидуалистичны, и для того чтобы убедить того, кто пользуется автомобилем, пересесть на велосипед или общественный транспорт, необходимо сочетание разных возможностей – должны быть удобные пункты пересадки. Безусловно, нужно больше думать также о маршруте и об услуге каршеринга“, – говорит Кайди Пылдоя о том, с чего нужно начинать.

Что сделано в Таллинне для планирования современного ориентированного на человека городского пространства? Кайди Пылдоя После долгой полемики построенный в прошлом году променад Каларанна (ландшафтная архитектура: Sfäär Planeeringud) мог бы быть где-то более просторным, но при этом является хорошим примером, как можно открыть доступ к берегу моря, сохранив прежнее место для купания, устроив богатое городское озеленение, благоприятное для опылителей (пчелиные грядки и газоны), и где предложенные функции общественного пространства быстро приняли местные жители –я имею в виду площадку для пляжного волейбола, благодаря которой сразу возникло неформальное общество любителей пляжного волейбола Каламая. Также стоит выделить реконструированный парк Казе (ландшафтные архитекторы AB Artes Terrae OÜ), где выстроена хорошая гармония между дикой природой и урбанистическим общественным пространством. Летом на детских площадках много детей из района Копли. Важнейшим пунктом развития общественного пространства последних лет является завершение строительства круизного терминала и связанного с ним участка променада (Salto ja Stuudio Tallinn) как пример городского пространства, где променад создается не благодаря природным условиям, а с помощью асфальта. Впечатляет то, что круизный терминал не блокирует берег моря, а открывает его: само здание функционирует как городское пространство, лестница, ведущая на крышу здания, становится смотровой площадкой. Команда градостроительных компетенций внесла большой вклад в реализацию проекта улицы Вана-Каламая (архитекторы KavaKava) – улица Вана-Каламая как дружественная к пешеходам главная улица района Каламая соединяет старый город с морем. Проект находится в стадии строительства. Лучшее представление о наших амбициях в области уличного пространства дает реализованный проект улицы Маяка (AS K-Projekt и эксперт по мобильности Марек Раннала), а также (как тактическое пространственное решение) отделенная столбиками велосипедная дорожка на Тоомпуйестеэ (совместная работа команды градостроительных компетенций Таллинна, Департамента окружающей среды и коммунального и хозяйства и Департамента транспорта). Во всех этих проектах тот или иной член команды градостроительных компетенций Таллинна активно участвовал в разработке, был куратором пространства или помогал продвигать проект.

Использование пространства

Таллинн застроен не очень плотно, центр столицы до сих пор в значительной степени недостроен – внутри города есть большие пустые пространства. „Земля как пространственный ресурс никогда не казалась нам особенно ценной. Поскольку земли уйма, мы строим в центре города торговые центры и огромные парковки. В том, как наилучшим образом использовать пространство, в том числе небольшие участки, и использовать его для блага общества, примером для Таллинна может быть Роттердам“.

В последние годы на государственном уровне перешли к практике более осмысленного планирования пространства. Вопрос не только в детальной планировке и строительных проектах, но и в более общих решениях – например, где строить государственную гимназию или какое шоссе развивать. Все подобные решения, которые принимают не архитекторы и не городские планировщики, влияют на формирование нашей среды гораздо больше, чем можно было бы подумать, поэтому межотраслевое сотрудничество важно.

Одна из тем, которую стоит серьезно продумать, это более широкое перекрестное использование помещений, чем раньше. Строительство оставляет большой экологический след, и вместо того, чтобы строить, мы должны разумнее использовать существующие ресурсы. „В 15-минутном городе должны быть тесно сотрудничающие и взаимодействующие сообщества, в распоряжении которых есть общественные помещения. Например, помещения в детских садах и школах в вечернее время можно было бы использовать и для других целей, что уменьшит потребность в строительстве новых зданий. Уже в этом кроется огромный потенциал“.

Применение принципов Яна Гейла