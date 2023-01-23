Мнение
23.01.2023, 13:15

МНЕНИЕ | Москва готовится к обороне

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Война пришла на порог к москвичам
Сергей Ковальченко
журналист
"Панцирь" на крыше здания Министерства обороны
"Панцирь" на крыше здания Министерства обороны
ФОТО: Moscow calling | Telegram

„Ставить на боевое дежурство дополнительные силы ПВО нужно лишь в том случае, если боишься не просто одиночных дронов, летящих на Москву, а предполагаешь, что есть возможность массированного воздушного удара, когда придется отбивать атаку сразу множества целей“ - пишет журналист Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.

Пожалуй, одно из самых резонансных событий прошедшей недели – это новость о развертывании дополнительных систем противовоздушной обороны в Москве. Больше всего шума наделали фотографии ЗРК „Панцирь“ на крыше главного здания министерства Обороны в российской столице. Что же заставило российские власти затаскивать на крышу резиденции Сергея Шойгу КАМАЗ с зенитными ракетами, как не обстрелы территории России украинскими беспилотниками? Почти через год после начала активной фазы войны, которая по версии Кремля должна была закончиться через три дня триумфальным парадом псковских десантников на Крещатике, Москва готовится к отражению воздушных атак, а Россия к обороне своей территории. Считаю, что это - успех.

ПВО российской столицы всегда было предметом особой заботы руководства страны. В 1972 году после подписания договора с США об ограничении противоракетной обороны, каждая сторона – СССР и США обязались оставить у себя только одну систему ПРО, чтобы минимизировать риск атомной войны. Американцы защитили свою военную базу Ванденберг, где находилось большое число межконтинентальных баллистических ракет, а СССР обезопасил свою столицу.

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