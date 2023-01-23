МНЕНИЕ | Москва готовится к обороне

Пожалуй, одно из самых резонансных событий прошедшей недели – это новость о развертывании дополнительных систем противовоздушной обороны в Москве. Больше всего шума наделали фотографии ЗРК „Панцирь“ на крыше главного здания министерства Обороны в российской столице. Что же заставило российские власти затаскивать на крышу резиденции Сергея Шойгу КАМАЗ с зенитными ракетами, как не обстрелы территории России украинскими беспилотниками? Почти через год после начала активной фазы войны, которая по версии Кремля должна была закончиться через три дня триумфальным парадом псковских десантников на Крещатике, Москва готовится к отражению воздушных атак, а Россия к обороне своей территории. Считаю, что это - успех.