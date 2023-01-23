Посольство Эстонии: мы отдаем Украине все наши 155-мм гаубицы, чтобы создать прецедент

„Мы отдаем Украине все наши 155-мм гаубицы и хотим создать прецедент, чтобы у других стран не осталось оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое для победы в войне оружие“, - сказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

Также посольство напоминает, что правительство Эстонии одобрило беспрецедентный пакет Украине на общую сумму 113 млн евро. О пакете более подробно можно прочитать ЗДЕСЬ.

Таким образом, общая военная помощь Украине составляет более 1% от ВВП Эстонии, отмечает посольство и добавляет, что Эстония продолжит проводить как базовую, так и специализированную подготовку вооруженных сил Украины.

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