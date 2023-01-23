В Минобороны Норвегии назвали потери Украины и России в войне

По оценке норвежского генерала, потери Украины в войне, „вероятно, составляют более 100 тысяч убитых и раненых солдат“. Он отметил, что еще около 30 тысяч мирных жителей Украины погибли.

Минобороны РФ в последний раз сообщало о своих потерях в сентябре 2022 года. На тот момент, говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу, погибли 5937 российских военнослужащих. Шойгу утверждал, что Украина за время войны потеряла уже половину своей армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых.

„Медиазона“, „Русская служба Би-би-си“ и волонтеры установили, что по состоянию на 17 января в России по открытым источникам подтверждена гибель 11 662 российских военных, участвовавших во вторжении в Украину.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили 23 января, что за время российского вторжения погибли более 121 тысячи российских солдат. В декабре 2022 года в офисе президента Украины говорили, что с начала вторжения погибли от 10 до 13 тысяч украинских военнослужащих.