Как в Эстонии экономят на коммунальных счетах: телефон заряжаем в автобусе и на работе, меньше смотрим телевизор(1)
При ежемесячном повышении счетов за коммунальные платежи жители Эстонии стали рассматривать различные способы сэкономить. У всех опрошенных - биржевой пакет. Что они предпринимают, чтобы сберечь свои финансы, - в материале RusDelfi.
„Шум от работающей стиральной машинки ночью будет мешать соседям“
Алексей и раньше любил экономить, сейчас, по его рассказам, снизить счет за коммунальные стало своеобразным вызовом.
„Дома я совсем перестал заряжать телефон, ноутбук и планшет, — рассказывает парень. — Делаю это в автобусе, когда еду по делам. На работе. Периодически приношу заряжать и электробритву, аккумуляторные батарейки, повербанк. Не вижу в этом ничего постыдного, даже горжусь, что могу спокойно это делать. Копейка рубль бережет“.
Виталий решил в этому году поменять свой холодильник на более современный. С удивлением узнал, что его старая кухонная техника была не самой экономичной в потреблении электричества.