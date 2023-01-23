Как в Эстонии экономят на коммунальных счетах: телефон заряжаем в автобусе и на работе, меньше смотрим телевизор

„Шум от работающей стиральной машинки ночью будет мешать соседям“

Алексей и раньше любил экономить, сейчас, по его рассказам, снизить счет за коммунальные стало своеобразным вызовом.

„Дома я совсем перестал заряжать телефон, ноутбук и планшет, — рассказывает парень. — Делаю это в автобусе, когда еду по делам. На работе. Периодически приношу заряжать и электробритву, аккумуляторные батарейки, повербанк. Не вижу в этом ничего постыдного, даже горжусь, что могу спокойно это делать. Копейка рубль бережет“.

Виталий решил в этому году поменять свой холодильник на более современный. С удивлением узнал, что его старая кухонная техника была не самой экономичной в потреблении электричества.

„А ведь холодильник работает круглосуточно, даже на время отъезда или отпуска не выключишь. Я тут подумал, сколько же за все эти десять лет он съел моих денег?“ — озадачен мужчина.