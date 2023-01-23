Что не так с универсальной услугой? Специальная комиссия Рийгикогу обсудит сегодня, есть ли от нее польза

По словам председателя комиссии Тыниса Мёльдера, установленная осенью универсальная услуга должна была предоставить потребителям возможность в сложные период использовать дешевое электричество со стабильной ценой.

„На данный момент мы видим, что от универсальной услуги нет пользы ни бытовым потребителям, ни предпринимателям, ни местным самоуправлениям. Биржевая цена электричества уже долгое время ниже, чем цена универсальной услуги“, - пояснил он.

Мёльдер добавил, что сейчас универсальная услуга прибыльна только продавцам электричества. Поэтому на заседании комиссия хочет обсудить цену услуги и препятствия, выявленные при ее использовании, а также как государство может помочь людям сэкономить на счетах за электричество.