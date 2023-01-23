Рижская дума выделила 700 000 евро на проведение чемпионата мира по хоккею

570 000 евро предназначены для покрытия организационных расходов ЧМ-2023 фирме SIA „Hockey Academy“, 100 000 евро - на презентацию города Риги во время турнира, а 30 000 евро - на услуги общественного транспорта для перевозки команд, пишет Rus.delfi.lv.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 12 по 28 мая 2023 года. Турнир совместно примут финский Тампере и латвийская Рига. В столице Латвии пройдут матчи одной из двух групп предварительного этапа, а также два четвертьфинала.

В апреле прошлого года Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Россию права провести чемпионат мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге. Позже было утверждено, что ЧМ-2023 примут Рига и Тампере.

Рижская дума также поддержала выделение 80 000 евро на чемпионат Европы по пляжному волейболу среди юношей до 20 лет, который пройдет в Риге в 2023 году.

Планируется, что в чемпионате примут участие около 72 команд общей численностью 144 спортсмена из 35 разных стран. Вместе с обслуживающим персоналом команды Ригу посетят около 220 представителей спортивных делегаций.

В рамках чемпионата планируется сыграть около 190 игр, а планируемое количество посетителей мероприятий составит 5000 зрителей.

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