Ожье в 9-й раз выиграл ралли Монте-Карло, Тянак стал только пятым

Возможно, ему чуть проще, чем остальным, так как он вырос как раз в тех краях, где проходит трасса этой гонки. В этот раз Ожье вновь подтвердил свой класс, пилотируя Toyota GR Yaris Rally1: в четверг он вместе со штурманом Венсаном Ланде показали лучшее время на ночных спецучастках во французских Альпах, затем в пятницу увеличили преимущество, что позволило им в дальнейшем контролировать ход ралли.

В воскресенье Ожье безупречно проехал оставшиеся четыре спецучастка и выиграл ралли. Поскольку вторым финишировал молодой финн Калле Рованпера, также выступающий за Toyota, то эта команда начинает сезон 2023 года с победного дубля.

Третьим по итогам ралли стал Тьери Невиль, выступающий на Hyundai i20 N.

Для M-Sport Ford начало сезоне оказалось не самым удачным. Лидер команды - эстонкц Отт Тянак понемногу терял время из-за неполадок рулевого усилителя и в итоге остался пятым.

Его напарник Пьер-Луи Лубе попал в аварию на СУ5 и остался вовсе без усилителя руля, а в субботу разбил машину, после чего окончательно прекратил борьбу из-за утечки воды в системе охлаждения и нехватки топлива.

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