Стали известны подробности обвинений в изнасиловании против Дани Алвеса

Алвеса 20 января арестовали без права освобождения под залог по обвинению в изнасиловании неназванной 23-летней девушки в ночном клубе Барселоны 30 декабря, пишет РБК. Потерпевшая заявила, что бразилец силой усадил ее на колени, потом швырнул на пол, ударил, принуждал к оральному сексу, несмотря на активное сопротивление, и изнасиловал. Девушка обратилась к сотрудникам службы безопасности, но Алвес к тому моменту уже ушел из клуба. После этого потерпевшая прошла медицинское освидетельствование в больнице.

Алвес сперва заявлял, что не знает девушку, потом — что видел ее, но ничего не было, а в итоге сказал, что она сама бросалась на него и все было по взаимному согласию.



Согласно показаниям потерпевшей и ее друзей, Дани Алвес через официанта пригласил девушку и ее компанию за свой столик в VIP-зоне, флиртовал с ней, а потом настоял, чтобы она пошла с ним в туалет, где нет видеокамер.



Алвес считается самым титулованным футболистом в мире — он завоевал 43 трофея за карьеру на уровне сборной и клубов. После предъявления обвинений 39-летнему бразильцу в сексуальном насилии его клуб, мексиканский „Пумас“, расторг контракт.



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