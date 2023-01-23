ОТ РЕДАКЦИИ | Ветряки не вырастут в Рижском заливе сами по себе(4)
Целый год цены на энергоносители лихорадит, а потребитель горестно вздыхает, глядя на растущие счета. Наши политики и партии должны четко сформулировать цели в энергетике и механизм их достижения. А также огласить стоимость „зеленого поворота“.
Российская агрессия против Украины, помимо прочего, подняла вопросы энергетики, дав понять западным странам, что настала пора отказаться от российских энергоносителей. Не секрет, что Россия способствовала этому, подорвав газопровод Северный поток. Кроме того, в последние годы европейские правительства, в том числе наше, заявляли, что долгосрочной целью является переход к безуглеродной экономике и энергетике.
На предстоящих выборах в Рийгикогу особое внимание на этот вопрос обращают три партии, которые имеют реальный шанс пройти в следующий парламент: реформисты, социал-демократы и Eesti 200. Стремление западного мира развивать свою экономику и промышленность наиболее экологичным способом, является главной тенденцией на протяжении последних тридцати лет. Именно западный мир пока является единственным местом в мире, где начинают возрождаться экосистемы. Например, еще в 1970-1980 гг. в сердце Европы было множество загрязненных водоемов, но благодаря ряду усилий и высоким требованиям к защите окружающей среды ситуацию удалось изменить в лучшую сторону. То же самое касается Эстонии, которая, получив в качестве „советского наследства“ ряд экологических проблем (например, в ряде регионов страны подземные источники были настолько загрязнены, что вода не годилась для питья), к сегодняшнему дню сумела их ликвидировать.
Так что стремление к чистой окружающей среде является правильной тенденцией. Однако политическим силам, которые войдут в состав следующего правительства, придется серьезно работать в этом направлении, чтобы среднему жителю Эстонии было понятно, что вообще представляет собой „зеленый поворот“, какова его цель и каков „ценник“ такого удовольствия для налогоплательщика - жить в экологичной и осознанной среде. Вопрос стоимости „зеленого поворота“ очень важен и не должен остаться без ответа, ведь в последнее время среднему жителю Эстонии все сложнее справляться со своими обязательными платежами. Правительство также должно четко пояснить механизм достижения этой цели. Разговоры о том, что в Рижском заливе вдруг сами по себе появятся ветрогенераторы, которые решат все нужды Эстонии, ни к чему не приведут.
Пока нет четкой схемы действий, оставить за бортом традиционную энергетику нельзя. Эстония обладает самой лучшей научной базой знаний о сланце и возможностях его применения. Когда в 2000-х годах на Ближнем Востоке было сильное напряжение, наши политики в один голос говорили, что сланцевая энергетика является нашим „козырем в рукаве“ на случай нарушения поставок энергоносителей. Российская агрессия в Украине показала, что пришло время воспользоваться этим „козырем“. От этого зависит энергетическая безопасность, и Эстония должна быть в состоянии обеспечить себя энергоносителями, независимо от того, что происходит в мире. Если имеются местные ресурсы, следует воспользоваться ими, а не ждать у моря погоды.