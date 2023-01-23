ОТ РЕДАКЦИИ | Ветряки не вырастут в Рижском заливе сами по себе

Российская агрессия против Украины, помимо прочего, подняла вопросы энергетики, дав понять западным странам, что настала пора отказаться от российских энергоносителей. Не секрет, что Россия способствовала этому, подорвав газопровод Северный поток. Кроме того, в последние годы европейские правительства, в том числе наше, заявляли, что долгосрочной целью является переход к безуглеродной экономике и энергетике.

На предстоящих выборах в Рийгикогу особое внимание на этот вопрос обращают три партии, которые имеют реальный шанс пройти в следующий парламент: реформисты, социал-демократы и Eesti 200. Стремление западного мира развивать свою экономику и промышленность наиболее экологичным способом, является главной тенденцией на протяжении последних тридцати лет. Именно западный мир пока является единственным местом в мире, где начинают возрождаться экосистемы. Например, еще в 1970-1980 гг. в сердце Европы было множество загрязненных водоемов, но благодаря ряду усилий и высоким требованиям к защите окружающей среды ситуацию удалось изменить в лучшую сторону. То же самое касается Эстонии, которая, получив в качестве „советского наследства“ ряд экологических проблем (например, в ряде регионов страны подземные источники были настолько загрязнены, что вода не годилась для питья), к сегодняшнему дню сумела их ликвидировать.