Новости Ида-Вирумаа
22.01.2023, 20:37

ФОТО и ВИДЕО | „Словно открылись врата в ад!“ Химзавод Кохтла-Ярве и низкая облачность устроили грандиозное огненное шоу

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Сегодня около пяти часов вечера в Кохтла-Ярве можно было наблюдать огненное зарево, которое некоторые могли посчитать за пожар на местном химическом заводе-гиганте. Что же произошло на самом деле?

„Если честно, из-за обширности огненного сияния, я подумал, что на VKG начался пожар“, - рассказывает очевидец. „Еще, если приводить какие-то ассоциации, то можно сказать, что открылись врата в преисподнюю, настолько это огромное мерцающее зарево смотрелось апокалиптически“.

„Не хуже, чем на концерте Rammstein!“, - описывает он увиденное.


Однако все оказалось не так страшно. На видео можно заметить, что горит лишь один большой факел, а обширному свечению способствуют низкая облачность и сам завод, испускающий то ли дым, то ли пар. Судя по всему, огненное зарево оказалось вполне контролируемым процессом.

„При приближении к заводу я заметил сразу несколько машин, подъехавших посмотреть на это зрелище“, - продолжает очевидец. „На обочине остановилась девушка на джипе, а к парковке VKG подъехало несколько легковушек. На фоне замерзших деревьев, покрытых инеем, факел смотрелся как огромный городской костер. Очень согревающе в этот январский вечер!“.



По словам пресс-секретаря VKG Ирины Боенко, данное явление - это часть технологического процесса, при котором в ходе остановки или запуска завода часть газа выбрасывают на трубу. Это штатная процедура и ни о каких происшествиях, по ее словам, сегодня не сообщалось.

Бывший работник завода, знакомый с процессом, сообщил, что скорее всего, это был запуск, так как факел горел очень интенсивно.

Впрочем, не для всех кохтла-ярвесцев открывшееся зрелище стало чем-то необычным. „Это на VKG горит“, - поведал гуляющий по центру города подросток, как будто наблюдающий подобное чуть ли не каждый день.

Горение факела химического завода длилось около получаса.

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