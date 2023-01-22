СМИ: Летевшему из Польши самолету Ryanair вынесли бомбовую угрозу(9)
Boeing 737 вылетел в Афины из польского города Катовице, сразу после взлета поступило сообщение об угрозе взрыва. Венгрия и Греция подняли в воздух свои истребители для сопровождения лайнера.
Самолет Boeing 737 ирландского лоукостера Ryanair, летевший из Польши, приземлился в афинском международном аэропорту „Элефтериос Венизелос“ после сообщения о бомбе, пишет РБК со ссылкой на газету Protothema. В воздух поднимали истребители F-16.
Boeing, на борту которого находились 192 человека, вылетел в Афины из польского города Катовице. В 17:40 самолет сел в греческой столице. Идет эвакуация.
Из-за угрозы взрыва лайнер сопровождали F-16, а в аэропорт направили спецназ.
По данным телеканала ERT, Boeing 738 отправили на специальную площадку, где начали эвакуировать пассажиров. Их дополнительно досмотрят. Полиция обследует и само воздушное судно.
Сообщение о бомбе поступило сразу после взлета. Помимо греческих F-16 лайнер сопровождали также венгерские истребители.