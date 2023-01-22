ФОТО | В квартале Ротерманни встретили Китайский Новый год

„Скульптура изготовлена вручную, а в качестве материала мы выбрали металлическую проволоку, позволившую плавно и элегантно изобразить кролика, который, согласно китайскому календарю, в этот раз является источником Водной стихии, – сказал один из авторов произведения Кристьян Клеметс. – В китайской культуре кролик символизирует долголетие, покой и благополучие. Несущий Энергию Инь год открывает возможность углубиться во внутренний мир и в темноте увидеть проблески новых идей, которые можно будет претворить в реальность в следующем Году Дракона, когда доминировать будет Энергия Ян“.