ФОТО | В квартале Ротерманни встретили Китайский Новый год(6)
В воскресенье, 22 января, в 16:00 на главной площади квартала Ротерманни грандиозным огненно-танцевальным шоу встретили наступающий Год Кролика. Кроме того, состоялось открытие скульптуры „Кролик Ротерманни“, созданной молодыми художниками Кристьяном Клеметсом, Керту Лаанела и Эвой Рейска.
„Скульптура изготовлена вручную, а в качестве материала мы выбрали металлическую проволоку, позволившую плавно и элегантно изобразить кролика, который, согласно китайскому календарю, в этот раз является источником Водной стихии, – сказал один из авторов произведения Кристьян Клеметс. – В китайской культуре кролик символизирует долголетие, покой и благополучие. Несущий Энергию Инь год открывает возможность углубиться во внутренний мир и в темноте увидеть проблески новых идей, которые можно будет претворить в реальность в следующем Году Дракона, когда доминировать будет Энергия Ян“.
Высота скульптуры – 2,1 метра, а на ее создание ушло 200 метров металлической проволоки. Вместе с постаментом скульптура весит около 100 килограммов.
22 января 2023 года начнется Год Кролика по китайскому календарю, который продлится до 9 февраля 2024 года.
Квартал Ротерманни с его уникальной архитектурой представляет собой ориентированную на пешеходов среду без автомобилей, где каждый момент имеет значение, будь то наслаждение едой в одном из кафе или ресторанов, шопинг или вдохновение не имеющей аналогов смелой архитектурой квартала.