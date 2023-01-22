Как биоотходы в Эстонии перерабатываются в газ для автобусов и удобрения для полей?(1)
Министр окружающей среды Эстонии Мадис Каллас и комиссар Европейской комиссии по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс посетили биогазовый завод EKT Ecobio в Маарду, чтобы увидеть, как биоотходы перерабатываются в газ для таллиннских автобусов и удобрения для эстонских полей.
„Технология, используемая на газовом заводе Ecobio, уникальна во всей Северной и Восточной Европе, поскольку нам удалось решить самую большую проблему сортировки биоотходов — мы привезли в Эстонию оборудование, которое удаляет пакеты или другую неправильно рассортированную упаковку от биоотходов непосредственно перед процессом переработки. Визит высокопоставленных чиновников в современный биогазовый завод может дать значительный импульс развитию более ответственного сбора и переработки биоотходов, все больше подчеркивая необходимость как сортировки отходов, так и производства экологически чистых видов топлива“, —сказал руководитель по развитию EKT Ecobio Калле Гренц.
По словам министра окружающей среды Мадиса Калласа, переработка биоотходов играет важную роль в сокращении выбросов парниковых газов и замедлении изменения климата. „Почти половина отходов, образующихся в европейских домах — это биологические отходы, и мы должны уметь ценить ценный ресурс — это часть экономики замкнутого цикла. У Эстонии есть возможность стать примером для других стран в сборе и переработке биоотходов, но для этого мы также должны приложить усилия, чтобы научиться собирать пищевые отходы отдельно от другого мусора“, — сказал Каллас.
Биогазовый завод EKT Ecobio Maardu уникален тем, что для производства газа используютсябиоразлагаемые бытовые отходы. На завод в Маарду поступают пищевые отходы из волостей Харью, Тарту, Тартуского уезда, Вильянди, Рапламаа, Пылвамаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа.
Отходы перемещаются на заводе в закрытой системе, температура в ферментационном оборудовании составляет от 37 до 40 градусов. В ходе процесса бактерии расщепляют биомассу на мелкие части, а в более позднем производственном процессе бактерии производят биогаз, который в среднем содержит 50-60% метана. Такой сырой газ очищается и получается биометан, который по своим свойствам и теплотворной способности эквивалентен природному газу.
Из 10 кг кухонных отходов можно получить кубический метр биометана, что равно литру бензина. Биогазовая установка может перерабатывать около 20 000 тонн биоразлагаемых отходов в год. Поскольку у людей еще не выработалась привычка собирать биоотходы раздельно, сначала биоотходы будут привозить на фабрику со всей Эстонии.
Пищевые отходы в основном образуются в домашнем хозяйстве: согласно исследованиям, в домах Эстонии образуется около 80 000 тонн кухонных отходов в год. Чтобы получить газ из картофельной и банановой кожуры, их нужно собирать отдельно от остального мусора. С конца 2023 года раздельный сбор биоотходов (или их переработка в месте происхождения) станет обязательным по всей Эстонии.
Продукция Маардуского биогазового завода используется в качестве топлива для газовых автобусов Таллиннского городского транспорта (TLT) – около 50 таллиннских автобусов работают на газу, переработанным на Маардуском газовом заводе. Биометан от EKT Ecobio транспортируется в автобусы TLT компанией Bioforce Infra, которая транспортирует газ с завода в Маарду на заправочные станции TLT.
Завод имеет возможность очистки сырья от чужеродных элементов. Помимо процесса ферментации,отходы также нагревают до температуры 70 градусов для санитарной обработки. Жидкие удобрения также проходят очистку перед использованием в сельском хозяйстве. В процессе ферментации производится около 17 500 тонн дигестата в год, который после сертификации будет использоваться для удобрения полей в Северной Эстонии.
Общий объем инвестиций в строительство завода EKT Ecobio составил 14 млн евро, проект поддержал Центр экологических инвестиций в размере 3,9 млн евро из средств Европейского фонда регионального развития.
EKT Ecobio OÜ является дочерним предприятием AS Eesti Keskonnateenused, которое управляет новым биогазовым заводом в Маарду.