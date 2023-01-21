В Норвегии оштрафовали двух моряков из РФ за униформу

Полиция в норвежском регионе Финнмарк оштрафовала двух российских моряков на 5 000 норвежских крон (около 470 евро) за то, что те ходили по городу Киркенес в одежде, похожей на зимнюю военную форму. На одежде была нашита надпись „Россия“ и российский триколор, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Dagbladet.