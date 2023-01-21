В Норвегии оштрафовали двух моряков из РФ за униформу(10)
Полиция в норвежском регионе Финнмарк оштрафовала двух российских моряков на 5 000 норвежских крон (около 470 евро) за то, что те ходили по городу Киркенес в одежде, похожей на зимнюю военную форму. На одежде была нашита надпись „Россия“ и российский триколор, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Dagbladet.
Как отмечает издание, 12 января россияне сошли на берег в Киркенесе и были оштрафованы при проведении иммиграционной проверки по статье 165 УК Норвегии, касающейся неправомерного использования униформы в общественных местах.
Прокурор Мартина Месло отметила в интервью изданию, что одежду моряков можно было принять за российскую военную форму, а это могло вызвать страх и дискомфорт у местного населения и у проживающих в городе украинских беженцев на фоне войны, развязанной РФ в Украине.
Она напомнила, что российские суда считаются угрозой безопасности Норвегии, и им разрешено заходить только в три норвежских порта - Тромсе, Киркенес и Ботсфьорд.