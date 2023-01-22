Миром правят котики: когда в доме появляется кот – жизнь в нем меняется навсегда(1)
В Эстонии кошки живут более чем в каждой третьей семье. Неудивительно, ведь они наполняют наши будни моментами радости и умиления. Впрочем, моменты гнева и досады случаются тоже, но мы все прощаем своим питомцам, ведь несмотря ни на что продолжаем их любить, пишет МК-Эстония. Наступает год Кота (и по совместительству Кролика). Интересно, чего ждут от своего года сами усатые-полосатые, а также люди, которые не представляют себе жизни без кошек?
Котики действительно захватили мир. Сейчас на планете насчитывается около 600 миллионов домашних кошек (вообразите – только домашних, без учета сотен миллионов беспризорных животных). Известно, что в качестве домашних питомцев они обходят собак по популярности: коты живут у 33% жителей Земли, а собаки – лишь у 23%. Согласно данным Департамента статистики, в Эстонии содержат кошек около 37% жителей.
Высокие, высокие отношения
Кошки в людях вызывают родительские чувства. Так считают психологи. Ведь у большинства кошек высокие, как у человеческих детей, лбы, большие глаза, которые становятся такими выразительными, когда пушистому от вас что-то надо. При общении с кошками у человека выделяется гормон окситоцин, который отвечает за любовь, хорошее настроение и привязанность – этот же гормон вырабатывается, когда мы берем на руки собственного малыша.
А для кошек их хозяева – большие кошки. Так считает бихевиорист и автор книги о разуме кошек Cat Sense доктор Джон Бредшоу из Университета Бристоля. Согласно его исследованиям, вне зависимости от того, кто перед ними: другая кошка или человек, кошки никогда не меняют модель поведения. И еще, по мнению Бредшоу, кошки думают, что могут контролировать собственных хозяев с помощью мурлыканья и т. н. молочного шага, т. е. массирующих движений лапками, и тратят довольно много времени на изучение людей и запоминание всех особенностей их поведения.
Считать ли кошку ручным хищником? Ученые до сих пор не пришли к определенному ответу на вопрос, приручил ли человек кошку или все было наоборот. Некоторые ученые считают, что за прошедший десяток тысяч лет мы так их полностью и не приручили, потому что эти животные не потеряли своей независимости. Австрийский зоопсихолог Конрад Лоренц в своей книге „Человек находит друга“ доказывает, что кошки отнюдь не домашние животные, а самые настоящие дикие существа. К примеру, домашние собаки полностью зависят от человека и могут погибнуть, оказавшись на улице. А кошки, даже домашние, до сих пор не растеряли своих охотничьих навыков и умений, и вполне могут обойтись и без нас.
От бесплатных до заоблачно дорогих
В Эстонии обзавестись котенком несложно – в социальных сетях и в газетных объявлениях часто встречаются призывы бесплатно разобрать в добрые руки разномастное потомство какой-нибудь беспризорной Муси. А вот в Англии, например, проблему с бродячими животными давно решили – и самый обычный усатый-полосатый, чей набор документов – усы, лапы и хвост, а родители неизвестны, не будет стоить там дешевле 75–85 фунтов.
За котенка из приюта в Эстонии нужно заплатить от 35 евро – в цену, как правило, входит чип, вакцины, обработка от паразитов и, если возраст позволяет, – стерилизация. Котенок от домашней кошки без документов может стать вашим за символическую сумму в 10 евро, а может быть оценен владельцем и в 200, и в 300 евро. Что уж говорить о породистых котятах? Цена иного кошачьего аристократа сравнима с ценой автомобиля.
И друзья, и психологи, и врачи
Одна из самых дорогих пород кошек в мире – саванна – была получена в результате скрещивания домашней кошки с сервалом, дикой африканской кошкой. Эту кошку отличает эффектная экзотическая внешность и при этом добродушный нрав. Единственный питомник
этой породы в Эстонии – Savannahstarcat. Его хозяйка Светлана Сергеева говорит, что кошек этой породы в нашей стране можно пересчитать по пальцам, и жаль, что люди мало знают о них:
„Это очень любвеобильные, интеллектуальные кошки. Их даже не нужно учить приносить мячик – они сами приносят его, когда хотят поиграть. За ними интересно наблюдать, ведь у них сохранились некоторые черты их диких предков – например, за едой кошки этой породы по-настоящему рычат. А какие они чудесные мамы – если моя Аиша нашла игрушку, она несет ее в гнездо своим котятам, трясет колокольчиком на палочке-махалочке, чтобы они играли! А наш кот Раф следит за порядком: однажды мы растопили камин, и не заметив, что не закрыта до конца дверка, легли спать. Кот учуял запах гари, пришел, разбудил и не успокоился, пока мы не обнаружили и не исправили свою оплошность. Они и друзья, и психологи, и врачи“.
Представитель питомника мейн-кунов Еstcorund Елена Семенова уверена, что кошки – очень благородные и самостоятельные животные, и чтобы приручить, выдрессировать кошку, нужно много усилий. Мейн-куны – из лесных пород самые крупные кошки в мире. Они ласковы и добродушны, общительны, любят проводить время с хозяевами, как собаки, и все же как истинные кошки ценят независимость.
„За их непокорный характер, за дикий взгляд, а также за то, что они мягкие и пушистые, мы их и любим. Жители Эстонии вообще очень любят кошек, часто посещают выставки, многие выставляют своих котиков. У нас много заводчиков, которые занимаются разведение породистых кошек, – говорит Семенова. – Однако бывает, что желание приобрести котенка возникает спонтанно, когда человек сам еще к этому не готов. Каждый заводчик следит за своим питомцем, и если возникают проблемы, то заводчик может забрать котенка в течение 30 дней, все это прописывается в договорах. Бывает и так, что покупатели возвращают котят – по разным причинам. Кто-то вдруг переезжает и не может взять животное с собой, у кого-то проявляет себя аллергия“.
Британский кот – это очарование милых, круглых щёчек, короткая плюшевая шубка, не навязчивый, но исключительно доброжелательный характер, говорит Светлана Маистрова, хозяйка питомника британских кошек Home Tiger. Она жизни без животных не представляет и считает, что для каждой семьи найдется свой котенок, но к выбору питомца нужно подойти ответственно:
„Например, в семью, где уже есть три собаки и трое детей, нужно стрессоустойчивое и общительное животное, которому шумная беспокойная обстановка была в удовольствие, который сам с удовольствием принимал бы участие в беготне и баловстве. А одинокой женщине подойдет спокойный котик, ценящий тишину и не прыгающий на шторы. Поэтому выбор котенка по фотографии не подходит, ведь у всех котят разный темперамент. Котенок, который предпочитает тишину и спокойствие, в шумной семье просто будет жить под диваном и страдать. А темперамент у всех кошек разный, как и у нас, людей“.
Хозяйка питомника британских кошек Fackel Людмила Кулик занимается разведением больше 25 лет, и кошка для нее член семьи. В британцах она ценит аристократизм, грацию, спокойный характер и отсутствие навязчивости.
„Я занимаюсь британцами сложного окраса – черное серебро, мрамор, ставлю цель сохранить и улучшить признаки породы. У меня немного кошек, пометы бывают редко, поэтому, когда звонят и говорят: „Нам неважно, есть документы или нет“, я отвечаю „А мне важно“. Мне не нужен покупатель с таким отношением. Я часто получаю письма, где всего два слова – Рalju maksab? На такие письма я даже не отвечаю, потому что этому человеку вообще не нужно животное. Почему бывает, что купят котенка – и потом начинаются проблемы? Потому, что у людей в приоритете была только цена. Хороший заводчик не бросает своих животных, он следит за их развитием, дает рекомендации, советует, к каким ветеринарам обратиться, помогает решить любую проблему, – говорит Людмила и добавляет: – Кошка намного больше, чем просто домашнее животное. Она и друг, и врач. Кошачье мурлыканье снимает очень хорошо стресс, понижает давление. Хорошо, когда в семье есть и собака, и кошка, тогда семья в равновесии“.
Любовь от породы не зависит
Ветеринары клиники Vetekspert посоветовали в год Кота обратить больше внимания на своих домашних котиков, задуматься – когда последний раз мурлыку показывали врачу, не нужно ли проверить здоровье, правильно ли животное питается. Особенного внимания требуют животные в солидном возрасте – например, их зубы и когти нуждаются в уходе, питание должно быть сбалансированным, а пушистых кошек нужно чаще вычесывать, чтобы животное тратило на уход за шубкой меньше усилий. Ни в коем случае нельзя игнорировать изменения в поведении животного, важно своевременно обращаться за помощью и следовать правилам ухода за пожилым животным.
Считается, что дворовые кошки здоровьем покрепче, чем породистые, и психика у них устойчивее – ведь жизнь на улице и естественный отбор формируют и бойцовый характер, и неприхотливость в еде, и способность самостоятельно справляться с недугами. Отсюда напрашивается вывод, что беспородное животное менее требовательно к качеству пищи, не нуждается в медицинских услугах и легко приспосабливается к любым условиям. Однако ветеринарный врач Александр Рябов считает это утверждение не вполне верным.
„Поскольку больных и слабых котов на улице мы практически не видим, кажется, будто они и не болеют – всегда собранны, активны, хотя на самом деле в их среде тоже хватает и болезней, и опасных вирусов. Можно сказать, что породистые кошки послабее здоровьем, поскольку у них присутствует имбриндинг – близкое слияние кровей, без которого работа по выведению породы не обходится, но ведь и в дикой среде такое тоже может произойти, – говорит он. – Также считается, что породистое животное обходится дороже в содержании. Но это зависит только от самого владельца – какой ему по карману наполнитель для туалета, корм, игрушки и т. п., хочет ли он участвовать в выставках и так далее. А следить за здоровьем, делать прививки нужно любой кошке вне зависимости от происхождения. Любовь к животным от породы не зависит“.