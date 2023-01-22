Миром правят котики: когда в доме появляется кот – жизнь в нем меняется навсегда

Котики действительно захватили мир. Сейчас на планете насчитывается около 600 миллионов домашних кошек (вообразите – только домашних, без учета сотен миллионов беспризорных животных). Известно, что в качестве домашних питомцев они обходят собак по популярности: коты живут у 33% жителей Земли, а собаки – лишь у 23%. Согласно данным Департамента статистики, в Эстонии содержат кошек около 37% жителей.

Высокие, высокие отношения

Кошки в людях вызывают родительские чувства. Так считают психологи. Ведь у большинства кошек высокие, как у человеческих детей, лбы, большие глаза, которые становятся такими выразительными, когда пушистому от вас что-то надо. При общении с кошками у человека выделяется гормон окситоцин, который отвечает за любовь, хорошее настроение и привязанность – этот же гормон вырабатывается, когда мы берем на руки собственного малыша.

А для кошек их хозяева – большие кошки. Так считает бихевиорист и автор книги о разуме кошек Cat Sense доктор Джон Бредшоу из Университета Бристоля. Согласно его исследованиям, вне зависимости от того, кто перед ними: другая кошка или человек, кошки никогда не меняют модель поведения. И еще, по мнению Бредшоу, кошки думают, что могут контролировать собственных хозяев с помощью мурлыканья и т. н. молочного шага, т. е. массирующих движений лапками, и тратят довольно много времени на изучение людей и запоминание всех особенностей их поведения.