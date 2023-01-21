Эстонские предприятия запустили систему повторного использования упаковки при совершении покупок в интернет-магазинах
В четверг эстонские предприятия представили в Таллинне инновационную систему повторного использования упаковки в электронной торговле, целью которой является уменьшение количества одноразовых отходов упаковки, возникающих при совершении покупок в интернет-магазинах. Присоединившиеся к системе клиенты интернет-магазинов получат возможность заказывать товар в повторно используемой упаковке, а после возвращения упаковки получать залоговые деньги обратно.
Система повторного использования упаковки в электронной торговле называется Tango, и ее инициаторами и разработчиками являются управляющая одной из крупнейших в Эстонии сетей посылочных автоматов Smartpost логистическая фирма Itella Estonia и зеленый стартап Ringo Eco, который успешно запустил аналогичную систему возврата в области повторно используемой пищевой упаковки. В рамках запущенной в четверг пилотной фазы ящики для возврата Tango были установлены рядом с 15 посылочными автоматами Itella Smartpost по всей Эстонии, и в ближайшие месяцы планируется расширить сеть ящиков для возврата, чтобы они располагались у каждого из 257 посылочных автоматов Smartpost.
По оценке руководителя Itella Estonia Меэлике Паальберг, цель инициативы – привести зеленый переход в электронную торговлю и резко уменьшить использование одноразового картона. „Популярность электронной торговли растет во всем мире, и в данной сфере ежегодно образуется все больше отходов упаковки. В Эстонии в 2022 году из электронных магазинов клиентам в посылочные автоматы было отправлено около 12,4 миллиона почтовых посылок, большая часть упаковки которых используется только один раз. Переход на повторно используемую упаковку даст предприятиям электронной торговли возможность значительно уменьшить экологический след в данной области“, – рассказала Паальберг.
По словам сооснователя Ringo Eco Янека Балынски, система возврата Tango позволит использовать в электронной торговле одну коробку или пакет для отправки товара вплоть до 50 раз. „Сегодня почти все торговые предприятия ищут возможности уменьшения своего экологического следа, и система повторного использования упаковки предлагает для этого хорошую возможность. Различные исследования показывают, что зеленый образ мышления становится все более важным и для конечных потребителей, и что они начинают отдавать предпочтение тем торговцам, которые предлагают потребителям соответствующие возможности. Нашей целью на ближайшее время является как увеличение количества присоединившихся к системе Tarmo интернет-магазинов, так и расширение сети ящиков для возврата в торговых центрах и крупных офисных зданиях“, – рассказал Балынски.
Повторно используемую упаковку для интернет-магазинов уже сегодня предлагают предприятия экономики замкнутого цикла Low imPACK, Re-Pack и Pakoo. Все интернет-магазины могут как заказать у этих предприятий упаковку, так и самостоятельно вывести на рынок новую повторно используемую упаковку. С помощью ящиков для возврата Tango можно будет возвращать только пустую упаковку и только такую используемую в электронной торговле упаковку, которая была зарегистрирована на платформе Tango. Возврат товара в интернет-магазины будет совершаться также, как и раньше. Возвращать загрязненную упаковку по-прежнему можно будет в ящики Ringo.
Кайе Каас-Оявере, основатель и исполнительный директор занимающегося производством повторно используемой упаковки из отходов текстиля предприятия Low imPACK, отметила, что изготовляемая предприятием повторно используемая упаковка позволяет одновременно способствовать решению двух связанных с экологией проблем – уменьшать образование нового мусора и повторно использовать отходы, которые уже образовались в текстильной промышленности. „Материал повторно используемой упаковки Low imPACK был разработан в лаборатории TalTech, и сама упаковка производится в Эстонии. Упаковка Low imPACK является хорошей альтернативой картонным коробкам: она надежная, влагоустойчивая и может повторно использоваться вплоть до 20 раз. По сравнению с классической картонной коробкой для ее производства не используются вода и химикаты, и не требуется вырубка леса. Кроме того, углеродный след при производственном процессе на 72% меньше по сравнению с производством картонных коробок“, – объяснила Каас-Оявере.
„Согласно расчетам Low imPACK, применение 5000 повторно используемых упаковок 20 раз позволяет избежать образования порядка 42 тонн отходов упаковки. Сегодня повторно используемую упаковку Low imPACK уже используют такие торговцы, как Telia, Kaubamaja, Baltika, Amanjeda by Katrin Kuldma, Ultima Thule Galerii, а также предлагающая аренду детской одежды платформа The Rewear Company“, – порадовалась Каас-Оявере.
Для заказа товара в повторно используемой упаковке клиент должен совершить покупку в каком-либо присоединившемся к системе интернет-магазине, который во время оформления покупки позволяет выбрать повторно используемую упаковку или упаковывает в нее все свои посылки. Залоговая цена одной упаковки зависит от размера и материала, составляя порядка 2 евро. Чтобы вернуть пустую упаковку и получить обратно залоговые деньги, потребитель должен с помощью телефона отсканировать с упаковки QR-код, заполнить простую анкету возврата и отнести упаковку в ящик для сбора Tango. Места расположения ящиков для сбора можно найти на сайте Tango.eco. После доставки упаковки в пункт сбора Tango залоговые деньги возвращаются клиенту. Использованная упаковка собирается, проверяется и отправляется торговцу для нового цикла оборота.
Управляющий системой возврата упаковки Tango зеленый стартап Ringo Eco уже запустил сеть повторного использования пищевой упаковки, включающую 200 пунктов возврата, и обеспечивает повторно используемой упаковкой более 100 ресторанов. В первый год деятельности оборот предприятия составил 200 000 евро. К концу марта Ringo надеется „спасти“ первый миллион одноразовой упаковки. Свой вклад в запуск предприятия внесли посредством зеленой инвестиции в сумме 800 000 евро 20 эстонских семей и 2 фонда венчурного капитала.
Itella Estonia является одним из крупнейших в Эстонии поставщиков услуг посылочных автоматов и курьерской доставки. Цель входящего в международный концерн Posti Group предприятия Itella – стать к 2030 году углеродно-нейтральным предприятием. В своей области Posti Group является единственным предприятием в мире, цель которого достичь углеродной нейтральности была научно одобрена инициативой The Science Based Targets (SBTi).