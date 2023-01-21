Эстонские предприятия запустили систему повторного использования упаковки при совершении покупок в интернет-магазинах

Система повторного использования упаковки в электронной торговле называется Tango, и ее инициаторами и разработчиками являются управляющая одной из крупнейших в Эстонии сетей посылочных автоматов Smartpost логистическая фирма Itella Estonia и зеленый стартап Ringo Eco, который успешно запустил аналогичную систему возврата в области повторно используемой пищевой упаковки. В рамках запущенной в четверг пилотной фазы ящики для возврата Tango были установлены рядом с 15 посылочными автоматами Itella Smartpost по всей Эстонии, и в ближайшие месяцы планируется расширить сеть ящиков для возврата, чтобы они располагались у каждого из 257 посылочных автоматов Smartpost.

По оценке руководителя Itella Estonia Меэлике Паальберг, цель инициативы – привести зеленый переход в электронную торговлю и резко уменьшить использование одноразового картона. „Популярность электронной торговли растет во всем мире, и в данной сфере ежегодно образуется все больше отходов упаковки. В Эстонии в 2022 году из электронных магазинов клиентам в посылочные автоматы было отправлено около 12,4 миллиона почтовых посылок, большая часть упаковки которых используется только один раз. Переход на повторно используемую упаковку даст предприятиям электронной торговли возможность значительно уменьшить экологический след в данной области“, – рассказала Паальберг.