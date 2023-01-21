США уговорили союзников пока не ужесточать нефтяные санкции против России

Речь идет о так называемом потолке цен на российскую нефть. Страны „Большой семерки“ и ЕС ввели его в декабре одновременно с европейским эмбарго на морские поставки нефти из России. Потолок установили на уровне 60 долларов за баррель.

Поскольку российская нефть сорта Urals стоила с тех пор дешевле, применять потолок не пришлось. Некоторые европейские страны, особенно Польша, Литва и Эстония, требовали понизить его.

Первый шанс сделать это должен был представиться уже в середине февраля, поскольку страны „Большой семерки“ и ЕС договорились пересматривать потолок раз в два месяца и устанавливать его по меньшей мере на 5% ниже текущей рыночной цены.

Однако США уговорили союзников отложить этот пересмотр до середины марта, пишут агентства Рейтер и Блумберг.

Отсрочка даст время оценить последствия еще одного европейского эмбарго - на покупку и перевозку российских нефтепродуктов. Оно вступает в силу 5 февраля. На нефтепродукты, как и на нефть, будет введен свой потолок цен. Его начнут обсуждать на следующей неделе.

Зачем нужны „потолки“

Оба потолка - инициатива США и фактически послабление санкций против России.

Дело в том, что помимо отказа ввозить нефть и нефтепродукты морем в ЕС европейское эмбарго запрещает европейским компаниям вообще иметь дело с российским сырьем, поставляемым морем куда бы то ни было. Из-за этого Россия лишилась доступа к европейским танкерам, страховке, финансированию и трейдингу. Альтернативу быстро найти невозможно, и Россия оказалась перед угрозой резкого падения экспорта.

Тогда США, обеспокоенные угрозой масштабного дефицита и скачка мировых цен на нефть и нефтепродукты, предложили Европе сделать исключение из запрета на перевозку и страхование российской нефти в третьи страны, если она продается ниже определенного Западом потолка. Правда, его установили на уровне выше текущих котировок.

И ЕС, и США при этом заявляют, что потолок работает.