Латвала удивлен, что Тянак такой медленный

„В целом я очень доволен. У всех наших гонщиков была хорошая скорость. Конечно, Ожье находится на своем месте. Я ожидал, что Невилль, который выиграл здесь в 2020 году, будет бороться. Я также думал, что Тянак будет первым. Удивительно, насколько большой отрыв смог обеспечить себе Ожье“, - прокомментировал Латвала.

Лидер команды также доволен гонкой чемпиона мира Калле Рованпера.

„Калле ехал именно с той скоростью, на которую я рассчитывал. Он борется за подиум, и этого достаточно. Его уровень был таким, как я ожидал“, - сказал Латвала.

В прошлом году Ожье проиграл Себастьяну Лебу из M-Sport на ралли Монте-Карло. В этом году Ford Puma не удалось повторить свой успех. Чемпион мира 2019 года эстонец Отт Тянак уже почти на минуту отстает от Ожье после 9-й гонки на время и борется за четвертое место.

„В течение года все изменилось, и автомобили изменились. Может быть, их машины [M-Sport] не такие быстрые, как, например, Toyota и Hyundai. В любом случае, по крайней мере, известно, что наша машина сейчас намного быстрее, чем в прошлом году“, — с удовлетворением добавил Латвала.

Захватив лидерство по итогам четверга, Себастьен Ожье и в пятницу удержал лидерство. 39-летний Ожье выигрывал один доп за другим, и лишь после дневного сервиса чуть сбавил темп. Даже проблемы с гибридной системой двигателя на утренней секции не сдержали его – отрыв лидера по итогам шести спецучастков пятницы составил 36 секунд.

На вторую строчку поднялся еще один представитель Toyota - действующий чемпион мира Калле Рованпера, который сумел в самом конце дня показать лучшее время и опередить Тьерри Невилля из Hyundai.

Сильнейший представитель M-Sport Ford Отт Тянак держится четвертым, но уступает уже почти минуту. Занимавший утром второе место Элфин Эванс пробил колесо и откатился назад.

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