Мужчина, заказавший поджог машины, приговорен к длительному сроку заключения
Левана Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы.
В ночь на 26 сентября 2019 года сотрудники полиции обнаружили, что во дворе полицейского участка, расположенного на улице Рийа в Тарту, горит автомобиль, припаркованный на штрафстоянке. Полицейские схватили огнетушители и сдерживали огонь до прибытия спасателей, которые в итоге и потушили возгорание окончательно. Полиция сразу же приступила к расследованию причин пожара в рамках уголовного производства.
По словам главы криминального бюро Лыунаской префектуры Райна Восмана, собранные первоначальные доказательства сразу указывали на то, что это мог быть преднамеренный поджог. "С VIN-кодом автомобиля проводились манипуляции, документы были подделаны. Поэтому мы сразу заподозрили, что кто-то мог путем поджога попытаться уничтожить доказательства того, что это был угнанный автомобиль“, — сказал он. В ходе дальнейшего расследования было подтверждено, что это было тщательно подготовленное и спланированное преступление.
Сбор доказательств осложнялся тем, что заказчик поджога постоянно находился в России. "Такое поведение ярко характеризует, насколько хорошо подозреваемый продумывал детали своих действий, насколько хорошо он знал и соблюдал правила конспирации, характерные для преступного мира, и насколько высокоуровневой схемой он сумел воспользоваться. Поэтому я еще больше ценю грамотный подход следователей к раскрытию всей этой схемы на международном уровне и привлечению преступников к ответственности“, — заявил глава криминального бюро Лыунаской префектуры Райн Восман.
Полиции удалось установить, что к преступлению причастны три человека – один из заказчиков работ, Леван Ефремов, 1980 г.р., и двое исполнителей, совершивших поджог. Исполнители были наняты в Латвии, в отношении их уголовное производство до сих пор продолжается. Полиция также установила, что автомобиль был угнан из России и привезен в Эстонию через Латвию, где был зарегистрирован.
По словам старшего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кретель Тамме, обвиняемый тщательно продумывал свои действия. „В ходе следствия выяснилось, что непосредственно перед поджогом машины, когда полиция уже переместила ее (на штрафстоянку) по подозрению в угоне, Леван Ефремов заключил договор каско-страхования автомобиля. В момент поджога автомобиля Ефремов уехал в Россию, чтобы иметь алиби. В это же время два нанятых им человека приехали в Эстонию через Валга на арендованном по украденным документам автомобиле, проникли через вырубленную в саду дыру на стоянку полицейского участка в Тарту и подожгли припаркованный там Land Rover. Поджигая машину, Леван Ефремов пытался скрыть происхождение машины — если бы машина была признана угнанной, суд мог приговорить его к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, Ефремов подал заявление на получение страхового возмещения за автомобиль, уничтоженный на полицейской стоянке, хотя подписал договор всего за несколько дней до его поджога“, — сказал Тамм.
"Такое последовательное и продуманное поведение по уничтожению улик, находящихся в распоряжении полиции, и надежда извлечь из этого выгоду показывают, что человека, который был наказан за совершение преступлений в прошлом, не заботят эстонские законы. Поскольку он готов совершить серьезные преступления ради собственного благополучия, весьма вероятно, что он может продолжить свой преступный образ жизни на свободе. Поэтому, по мнению прокуратуры, было неизбежно, что суд накажет обвиняемого длительным реальным лишением свободы“, - добавила Тамм.
Мужчина был признан виновным в ряде преступлений, таких как уничтожение улик, страховое мошенничество и серьезное нарушение общественного порядка с применением насилия. В общей сложности он был приговорен к 8 годам лишения свободы. Кроме того, на компанию, принадлежащую мужчине, которую он использовал для совершения преступления, был наложен финансовый штраф в размере 10 000 евро.