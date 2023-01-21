Мужчина, заказавший поджог машины, приговорен к длительному сроку заключения

В ночь на 26 сентября 2019 года сотрудники полиции обнаружили, что во дворе полицейского участка, расположенного на улице Рийа в Тарту, горит автомобиль, припаркованный на штрафстоянке. Полицейские схватили огнетушители и сдерживали огонь до прибытия спасателей, которые в итоге и потушили возгорание окончательно. Полиция сразу же приступила к расследованию причин пожара в рамках уголовного производства.

По словам главы криминального бюро Лыунаской префектуры Райна Восмана, собранные первоначальные доказательства сразу указывали на то, что это мог быть преднамеренный поджог. "С VIN-кодом автомобиля проводились манипуляции, документы были подделаны. Поэтому мы сразу заподозрили, что кто-то мог путем поджога попытаться уничтожить доказательства того, что это был угнанный автомобиль“, — сказал он. В ходе дальнейшего расследования было подтверждено, что это было тщательно подготовленное и спланированное преступление.

Сбор доказательств осложнялся тем, что заказчик поджога постоянно находился в России. "Такое поведение ярко характеризует, насколько хорошо подозреваемый продумывал детали своих действий, насколько хорошо он знал и соблюдал правила конспирации, характерные для преступного мира, и насколько высокоуровневой схемой он сумел воспользоваться. Поэтому я еще больше ценю грамотный подход следователей к раскрытию всей этой схемы на международном уровне и привлечению преступников к ответственности“, — заявил глава криминального бюро Лыунаской префектуры Райн Восман.

Полиции удалось установить, что к преступлению причастны три человека – один из заказчиков работ, Леван Ефремов, 1980 г.р., и двое исполнителей, совершивших поджог. Исполнители были наняты в Латвии, в отношении их уголовное производство до сих пор продолжается. Полиция также установила, что автомобиль был угнан из России и привезен в Эстонию через Латвию, где был зарегистрирован.