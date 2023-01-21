Урмас Рейнсалу призвал Берлин передать Киеву танки

„Мы сделали заявление с министрами иностранных дел стран Балтии, где сразу же призвали Германию принять решение по танкам. Германия — страна с самым большим удельным весом в Европе, и это также накладывает особую ответственность“, — сказал Рейнсалу.

Рейнсалу отметил, что общей задачей является изменение парадигмы оказания военной помощи Украине. „В ноябре прошлого года я предложил на встрече министров иностранных дел стран НАТО: помогать оружием не столько, чтобы Украина не проиграла, а столько, сколько необходимо для победы Украины. На том же заседании я также призвал к соглашению между странами о выделении 1% своего ВВП на военную помощь Украине. Эстония достигла этого уровня решением правительства в четверг“, - сказал он.

Рейнсалу добавил, что за последние несколько недель был принят ряд решений по системам вооружений, к которым некоторые страны не были готовы, в первую очередь, по политическим соображениям.

„Что касается нынешней дискуссии о немецких танках, я вспомнил прошлый май в кабинете канцлера Олафа Шольца. По одну сторону стола сидели советники канцлера, по другую – я и депутаты Украины и других парламентов. Я представил свой отчет, который я составил на основе информации, полученной мной в Украине, и в котором сразу требовалось 100 миллиардов евро на вооружение, включая танки, для Украины. Встреча была трудной. Одно дело обсуждать дела в солнечном кабинете, другое дело – переживать чувства людей, пришедших с фронта, где солдаты с линии обороны просят о помощи“, - сказал Рейнсалу.

„Сейчас январь, и цифра в 100 миллиардов, вероятно, будет достигнута в первой половине этого года, то есть в течение одного года. Цена этого года - ужасные страдания людей. Нам нужно немедленное решение Германии“, — сказал Рейнсалу.

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