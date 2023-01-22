Грандиозный скандал в Испании как в кино: экс-игрока „Барселоны“ упрятали за решетку на 10 месяцев — что он натворил?

Он дебютировал на серьезном уровне как раз в составе „Барсы“ в сезоне-2008/09, не потянул уровень гегемона Ла Лиги и начал скитаться по командам скромнее: „Малага“, „Леванте“, „Хетафе“, „Бетис“, „Осасуна“, хихонский „Спортинг“, австралийский „Перт Глори“, „Эльче“, кувейтский „Аль-Араби“ и, наконец, „Луго“, пишет Спорт24.

Зато полузащитника отлично знают в родной Испании, причем далеко не только футбольные болельщики. Просто однажды ему занесли солидную сумму за договорной матч, и тот не смог отказать.

Концовка сезона-13/14 — осталось провести 2 тура. Пока „Барса“, „Реал“ и „Атлетико“ выясняли, кто из них возьмет титул (спойлер — „Атлетико“), внизу таблицы царила небывалая плотность:

14-е место — „Эльче“, 39 очков;

15-е — „Гранада“, 38;

16-е — „Альмерия“, 36;

17-е — „Вальядолид“, 36;

18-е — „Хетафе“, 36;

19-е — „Осасуна“, 35;

20-е — „Бетис“, 22.

Потерял все шансы лишь „Бетис“, но и у него была важная миссия в борьбе за спасительные места — сыграть с „Вальядолидом“ и „Осасуной“.

Красными тогда как раз рулила троица, впоследствии ставшая легендарной: президент Мигель Таверна, спортивный директор Хесус Перальта и секретарь Анхель Вискай.

Таверна, Перальта и Вискай поняли, что без админресурса их „Осасуна“ впервые за 14 лет упадет в Сегунду, и решили выручить клуб своими силами. Они обратились к игрокам „Бетиса“ Хави Торресу и Антонио Амайе, договорившись о встрече на нейтральной территории — в Мадриде.

Там наши герои обсудили задачи, „Бетис“ должен был обыграть „Вальядолид“ и уступить „Осасуне“, а также гонорар за их исполнение — 650 тысяч евро двумя траншами.

Руководство „Осасуны“ вполне могло бы ограничиться стимулированием Торреса и Амайи перед их игрой с „Вальядолидом“, что вполне законно. Но этого им показалось мало, из-за чего потом они наверняка пожалели.

Начался экшн, достойный экранизации Гая Ричи. Перальта и Вискай отвезли сумку с 400 тысячами евро на парковку жилого комплекса, где их поджидал черный минивэн с Торресом и Амайей в салоне.