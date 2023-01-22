Грандиозный скандал в Испании как в кино: экс-игрока „Барселоны“ упрятали за решетку на 10 месяцев — что он натворил?
Хави Торреса помнят разве что истинные фанаты испанского футбола, ведь его единственное достижение — пару матчей за великую „Барселону“ Пепа Гвардиолы.
Он дебютировал на серьезном уровне как раз в составе „Барсы“ в сезоне-2008/09, не потянул уровень гегемона Ла Лиги и начал скитаться по командам скромнее: „Малага“, „Леванте“, „Хетафе“, „Бетис“, „Осасуна“, хихонский „Спортинг“, австралийский „Перт Глори“, „Эльче“, кувейтский „Аль-Араби“ и, наконец, „Луго“, пишет Спорт24.
Зато полузащитника отлично знают в родной Испании, причем далеко не только футбольные болельщики. Просто однажды ему занесли солидную сумму за договорной матч, и тот не смог отказать.
Концовка сезона-13/14 — осталось провести 2 тура. Пока „Барса“, „Реал“ и „Атлетико“ выясняли, кто из них возьмет титул (спойлер — „Атлетико“), внизу таблицы царила небывалая плотность:
14-е место — „Эльче“, 39 очков;
15-е — „Гранада“, 38;
16-е — „Альмерия“, 36;
17-е — „Вальядолид“, 36;
18-е — „Хетафе“, 36;
19-е — „Осасуна“, 35;
20-е — „Бетис“, 22.
Потерял все шансы лишь „Бетис“, но и у него была важная миссия в борьбе за спасительные места — сыграть с „Вальядолидом“ и „Осасуной“.
Красными тогда как раз рулила троица, впоследствии ставшая легендарной: президент Мигель Таверна, спортивный директор Хесус Перальта и секретарь Анхель Вискай.
Таверна, Перальта и Вискай поняли, что без админресурса их „Осасуна“ впервые за 14 лет упадет в Сегунду, и решили выручить клуб своими силами. Они обратились к игрокам „Бетиса“ Хави Торресу и Антонио Амайе, договорившись о встрече на нейтральной территории — в Мадриде.
Там наши герои обсудили задачи, „Бетис“ должен был обыграть „Вальядолид“ и уступить „Осасуне“, а также гонорар за их исполнение — 650 тысяч евро двумя траншами.
Руководство „Осасуны“ вполне могло бы ограничиться стимулированием Торреса и Амайи перед их игрой с „Вальядолидом“, что вполне законно. Но этого им показалось мало, из-за чего потом они наверняка пожалели.
Начался экшн, достойный экранизации Гая Ричи. Перальта и Вискай отвезли сумку с 400 тысячами евро на парковку жилого комплекса, где их поджидал черный минивэн с Торресом и Амайей в салоне.
Футболисты забрали деньги и в ответ кинули телефон, пообещав позвонить на него после пересчета суммы. Мало ли, вдруг заказчики случайно недоложили пару пачек с деньгами.
Все получилось как по заказу:
Безнадежный „Бетис“ героически одолел „Вальядолид“ 4:3, хотя к 60-й минуте проигрывал 2:3. Причем решающий гол забили на 90-й минуте. Какое рвение от клуба, который уже гарантированно вылетел!
„Осасуна“ закинула „Бетису“ два гола уже к 22-й минуте. В итоге расписали 2:1, к честности которых не придрался даже судивший ту встречу Мартинес Мунуэра. Позже выяснилось, что его никак не простимулировали. Да и зачем, если донатов Торресу и Амайе вполне хватило.
Футболисты „Бетиса“ получили оставшиеся по договору 250 тысяч евро.
Самое забавное, что „Осасуна“… все равно вылетела. Просто в 37-м туре она скатала 1:1 с „Эспаньолом“, который гарантированно не вылетал из Ла Лиги и не попадал в еврокубки. Каталонцы не были замотивированы побеждать, но и не стремились уступить, как „Бетис“.
А вот все конкуренты, кроме уступившего „Бетису“ „Вальядолида“, тем временем выбрались из ямы на чистом энтузиазме. На том самом, который оказался сильнее админресурса „Осасуны“.
К слову, даже если бы „Бетис“ уступил „Вальядолиду“, ростер неудачников Ла Лиги бы не поменялся:
15-е место — „Гранада“, 41 очко;
16-е — „Эльче“, 40 очков;
17-е — „Альмерия“, 40;
18-е — „Осасуна“, 39;
19-е — „Вальядолид“, 36;
20-е — „Бетис“, 25.
Таверна, Перальта и Вискай старались зря. Зато подобного совсем не скажешь про дуэт из „Бетиса“:
Торрес после сезона-13/14 купил яхту Starfisher Cancun 260 за 30 тысяч евро, хотя с зарплатной карты он снял за год меньше 6 тысяч;
Амайя стал тратить всего по 200-300 евро ежемесячно. Хотя ранее суммы были в 10 раз больше.
Откуда известны такие подробности? Все вскрылось на суде в 2020 году. Вискай рассказал на нем и о других мошеннических схемах руководства „Осасуны“, однако доказать их не удалось.
В результате Виская осудили на 8,8 лет, а его подельников Таверну и Перальту — на 6,8. Позже, впрочем, сроки смягчили: первому — до 5,7, а двум остальным — до 5,6.
Торреса и Амайю наказали куда скромнее — их обоих посадят на 10 месяцев. Также каждый из них обязан выплатить штраф в 400 тысяч евро плюс 1/11 судебных издержек.
При этом Антонио завершил карьеру еще в 2019-м, в то время как Хави до сих пор выступал за аутсайдера Сегунды „Луго“. Теперь не будет — его лишили футбола на 22 месяца, что в 36-летнем возрасте звучит как финал. Зато 9 лет назад он поплавал на шикарной яхте — хотя бы есть, что вспомнить.