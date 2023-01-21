Скончался велогонщик, который провёл 24 года в коме
Испанский велогонщик Рауль Гарсия Альварес скончался в возрасте 42 лет. Последние 24 года он находился в коме после аварии.
В 17 лет Альварес подписал контракт с профессиональной велокомандой Venta Magullo-B Melero.
Трагический инцидент случился, когда Рауль тренировался с командой в горах недалеко от Мадрида. На скорости 50 миль в час юноша вылетел за пределы трассы и упал с пятиметровой насыпи. Альварес получил тяжёлую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и глубокий порез на ноге, пишет Чемпионат.
На вертолёте его доставили в больницу в Мадриде, где он перенёс четырёхчасовую операцию, после которой впал в необратимую кому. В больнице Альварес провёл год, затем его забрали домой, и с тех пор о нём заботилась его семья.
„Мы были с ним до последнего момента, это было тяжело, но он покоится с миром. Даже врачи не думали, что он сможет прожить столько лет. Считаю, что он прожил так долго благодаря заботе матери, потому что она присматривала за ним 24 часа в сутки“, — приводит слова брата Альвареса El Norte de Castilla.