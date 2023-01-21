„Ювентус“ потерял 15 очков в национальном чемпионате из-за финансовых махинаций

Суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала. Прокурор просил снять с „Ювентуса“ девять очков.

Туринский „Ювентус“ обвинялся в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

Из-за снятия 15 очков клуб теперь занимают 10-е место в турнирной таблице Серии А с 22 очками. „Ювентус“ может подать апелляцию на это решение.

Бывшие руководители „Ювентуса“, ушедшие в отставку на фоне разбирательств, также были наказаны. Экс-президент клуба Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене дисквалифицированы на 2 года, бывший вице-президент Павел Недвед – на 8 месяцев, Фабио Паратичи, в настоящий момент занимающий должность спортивного директора в „Тоттенхэме“, – на 2,5 года, действующий спортивный директор „Юве“ Федерико Керубини – на год и 4 месяца. Отстранение распространяется на работу в итальянском футболе. Сообщает „Sports“.

Также суд подал запрос о распространении дисквалификации на турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.

Ранее итальянский клуб уже попадал в финансовый скандал. В 2006 году их исключили из Серии A.

Тогда было доказано, что туринский „Ювентус“ подкупал арбитров, а президент клуба Лучано Моджи был пожизненно отстранен от футбола и клуб лишили двух чемпионских титулов.