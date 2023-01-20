На крышах домов в центре Москвы заметили системы ПВО. На вопрос, что это такое, в Кремле не ответили

Фотографии и видео установки ПВО на высотном офисном здании в Тетеринском переулке в центре Москвы начали появляться вечером 20 января. К тому моменту бронированная спецтехника, по словам местных жителей, находилась у здания уже несколько дней.

В распространившихся видеороликах был показан момент установки ЗРПК „Панцирь-С1“ на крышу дома. Охранники офиса при этом утверждали, что это „просто плановые учения“.

Примерно тогда же появились фотографии здания Минобороны на Фрунзенской набережной, на крыше которого был установлен ЗРПК „Панцирь“.

Еще один комплекс ПВО сняли рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы — якобы он был установлен там еще 6 января. „Сирена“ отмечает, что в 10 километрах от этого места находится резиденция президента Ново-Огарево.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая 20 января на вопросы журналистов, комментировать произошедшее отказался. „Здесь я хочу вас полностью переадресовать к министерству обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности“, — сказал Песков. Он добавил, что „обо всех мерах, которые принимаются, нужно спрашивать там“.

В Госдуме заявили, что опубликованные фото и видео — не настоящие. „Я ничего об этом не знаю. Я думаю, это фейки, монтаж“, — сказал член комитета по обороне Госдумы Евгений Лебедев.

Минобороны никаких официальных заявлений по поводу техники не делало. Власти Москвы также никак не комментировали произошедшее.

Несколькими днями ранее в районе национального парка „Лосиный остров“ на северо-востоке города и на опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии на севере Москвы заметили зенитные ракетные комплексы С-400. Власти их появление также не комментировали.