ОПРОС | Половина молодых людей в Эстонии имеют доход менее 1200 евро

16% молодых людей в Эстонии занимаются только учебой, 17% совмещают учебу с работой, а 51% работают. Доля безработных среди опрошенных в возрасте 18–29 лет - 9%, из которых больше всего (14%) 18–19-летних.

Почти половина (48%) 25–29-летних зарабатывают более 1200 евро в месяц, в то время как 49% опрошенных в возрасте 18–19-лет получают нетто-доход до 500 евро в месяц. Результаты опроса также показывают, что нетто-зарплату свыше 1200 евро получают 46% мужчин, по сравнению с 25% среди женщин. Мужчины с нетто-доходом менее 800 евро составляли 24%, по сравнению с 36% у женщин.

„Анализируя доходы 18–29-летних важно учитывать тот факт, что треть молодых людей учится либо полный день, либо параллельно с работой. Это объясняет и четкую разницу между зарплатами 18–19-летних и людей в возрасте 25–29 лет — за почти десять лет накапливается более значительный багаж знаний, навыков и опыта. При этом наблюдается существенная разница в заработной плате мужчин и женщин во всех возрастных группах. Женщин с более низкими доходами больше, чем мужчин, и наоборот, мужчин с более высокой заработной платой больше, чем женщин. Беспокойство вызывает тот факт, что чем выше заработная плата, тем больше гендерный разрыв в оплате труда“, — отметила менеджер SEB по продажам сегмента частных клиентов Виктория Ткач.

Опрос также показал, что 38% молодых людей в Эстонии при их нынешних знаниях и опыте устроил бы нетто-доход более 1500 евро в месяц. Здесь опять же наблюдается значительная разница между ожиданиями мужчин и женщин: 45% мужчин считают, что они могли бы получать чистую зарплату более 1500 евро, по сравнению с 32% женщин. Кроме того, молодые мужчины более амбициозны в отношении будущего, чем женщины. Через пять лет 26% женщин надеются получать чистую заработную плату выше 2500 евро, по сравнению с 41% мужчин.

„Исследование показывает, что молодые мужчины несколько более амбициозны, чем женщины. Мужчины больше ценят свои текущие навыки и опыт, поэтому имеют более высокие ожидания в отношении зарплаты — как сейчас, так и в будущем. При этом ожидания женщин в отношении заработной платы более скромны. Вопросы заработной платы важно обсуждать, чтобы и молодые женщины ценили свои навыки, знания и опыт и требовали на рынке труда зарплату наравне с мужчинами“, — подчеркнула Ткач.