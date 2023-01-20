ВИДЕО | „Левадия“ арендовала на год 20-летнего бразильского нападающего

В „Атлетико Минейрос“ бразильский футболист боролся за местно в основном составе с такими звёздами, как Халк (ранее представлял, например, „Порту“ и „Зенит“ из Санкт-Петербурга) и Диего Коста (в настоящее время выступает за „Вулверхэмптон“, ранее также игравший в испанском „Атлетико Мадрид“ и лондонском „Челси“).

184-сантиметрового нападающего представляет агентство TFM, в которое также входят бразильские игроки Винисиус Жуниор и Габриэл Мартинелли, выступающие за „Реал Мадрид“ и „Арсенал“ соответственно.

Виктор Левада, президент „Левадии“ прокомментировал аренду игрока так: „Мы всегда очень рады приветствовать в „Левадии“ игроков из одной из самых футбольных стран мира. Учитывая направление, выбранное в этом году, мы очень надеемся, что сотрудничество с Фелипе не только даст нам уверенности в гонке за чемпионство, но и подтолкнёт команду к красочной и зрелищной игре.

С первого дня Фелипе показал свой профессиональный настрой, что нас только радует! Футбольный клуб „Левадия“ сделает все возможное, чтобы помочь Фелипе реализовать весь свой потенциал и достичь вершины“.

„Я очень рад присоединиться к „Левадии“. С тех пор как я приехал в Эстонию, меня в клубе все хорошо встретили, как игроки, так и тренерский штаб. Я очень приятно удивлен красотой Таллинна и условиями для тренировок, предлагаемые клубом. Я очень жду, когда „Левадия“ начнет играть, и хочу помочь команде с забитыми голами и с завоеванием титулов“, — прокомментировал свою годичную аренду Фелипе Фелисио.