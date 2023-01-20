Страны НАТО на встрече в Рамштайне не договорились о поставках Украине немецких танков Leopard 2

По словам министра, у партнеров пока „нет единого мнения“ по поводу поставок, а впечатление о том, что это решение блокирует Германия, ошибочно.

Писториус объявил, что Германия проверит собственные запасы танков Leopard. „Есть веские причины для поставки, есть веские причины против нее“, — цитирует его слова Spiegel.

При этом министр пообещал, что решение по поводу поставок будет „принято в кратчайшие сроки“ по согласованию с партнерами.

Украина давно запрашивает танки у западных союзников, в первую очередь немецкие Leopard 2, которые стоят на вооружении многих стран НАТО. Ряд европейских стран выражали готовность отправить Киеву свои танки, но для этого необходимо разрешение Германии. Ожидалось, что решение будет принято в ходе встрече на базе Рамштайн 20 января.

Ранее СМИ сообщили, что власти ФРГ согласятся передать Leopard 2 при условии, если США поставят Украине свои танки Abrams. 20 января Пентагон сообщил о новом пакете американской военной помощи Украине. Abrams в него не вошли.