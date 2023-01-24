Studio Moderna: невероятный путь длиной в 20 лет
Группа Studio Moderna начала свою работу в Эстонии в 2003 году как компания, нацеленная на прямые продажи, и сосредоточилась в основном на продаже своих брендов и продуктов через так называемое телевидение прямого отклика (direct response). Со временем Studio Moderna превратилась в многоканальную компанию с сильной интернет-торговлей, колл-центром, собственной сетью розничных магазинов и многим другим.
Успех действующей уже 20 лет компании основан на трех ключевых факторах. „Обеспечить заслуживающее доверия обслуживание клиентов помогли, прежде всего, наши люди и отличная командная работа. Затем — наша многоканальная платформа продаж и маркетинга, которая позволила привлечь многих клиентов и создать базу постоянных клиентов. Не менее важны сильные бренды Dormeo и Delimano, качество и надежность которых помогли сформировать в Эстонии нашу узнаваемость и достойную репутацию“, — пояснила Эрика Браукилене, руководитель Studio Moderna в странах Балтии.
Инновации и рост продолжатся
По словам Эрика Браукилене, за двадцать лет был пройден невероятный путь. „Мы благодарны за поддержку наших клиентов и партнеров, которые были с нами на протяжении многих лет. Инновации и рост, несомненно, продолжатся в ближайшие годы“, — отметила исполнительный директор.
Текущая экономическая ситуация, война в Украине, и пандемия повлияли и на деятельность Studio Moderna. „Война в Украине стала не только трагедией сама по себе, но еще и вызовом всему бизнесу Studio Moderna. В прошлом году мы сосредоточились на помощи нашему собственному персоналу в Украине и поддержании хотя бы минимальной деятельности, чтобы платить нашей украинской команде зарплату. Наше эстонское бизнес-подразделение также внесло свой вклад, пожертвовав необходимые товары Красному Кресту Эстонии“.
Поиск новых европейских поставщиков является сегодня непрерывным процессом, и мы внимательно осматриваемся в том числе в Эстонии.
„До пандемии мы закупали у европейских поставщиков только часть нашего продуктового портфеля. Во время пандемии и после нее мы увеличили долю европейских поставщиков в нашем ассортименте“, — пояснила Браукилене и добавила, что последние два года наглядно показали необходимость разнообразия цепочки поставок и вместе с тем снижения зависимости от дальневосточных поставщиков. По словам Браукилене, сбои и задержки в международной торговле привели к ситуации, когда полагаться на поставщиков из регионов за пределами Европы очень трудно. „Наши клиенты также лучше осведомлены о своих решениях о покупке и влиянии этих покупок на окружающую среду. Поиск новых европейских поставщиков в настоящее время является непрерывным процессом, мы ищем их и в Эстонии“.
Команда Studio Moderna всегда гордилась тесным сотрудничеством разносторонних и мультикультурных команд и оглядывается на прошедшие 20 лет с теплотой и гордостью за достигнутые успехи. „Внедрять инновации и расти как компании нам помогло сочетание различных взглядов и навыков, и мне приятно работать с такими талантливыми людьми“, — похвалила Браукилене своих коллег и партнеров по сотрудничеству.
Матрас, вошедший в историю
В 2022 году свое 20-летие отметил и основной бренд компании Studio Moderna - Dormeo. Получивший свое начало с одного единственного матраса, сегодня Dormeo является успешным международным брендом, который любят и ценят миллионы людей в Европе.
Получивший свое начало с одного единственного матраса, сегодня Dormeo является успешным международным брендом, который любят и ценят миллионы людей в Европе.
„Первым продуктом Dormeo был матрас. Его разработали в Италии в 2002 году, продажи начались сначала в Словении, а затем и в других странах. К 2017 году бренд Dormeo уже был представлен в 40 странах, ежегодно продавая более 100 продуктов и более 300 товаров для сна и для дома“, — рассказала Кристель Реммель, Региональный руководитель бренда Dormeo в странах Балтии, историю успеха необычного матраса.
Сегодня Dormeo является одним из любимых в Эстонии поставщиков товаров для сна. Свое место в спальне нашли такие популярные товары для сна, как подушки и одеяла Dormeo Aloe Vera, и если возникают трудности с засыпанием и присутствует желание заменить свой старый матрас, эргономичные матрасы Dormeo, безусловно, являются одними из первых, на которые стоит обратить внимание, подтвердила Кристель Реммель.
По словам Реммель, все же нельзя утверждать, что успех Дормео случился за одну ночь. „Бренд находится в постоянном развитии и поиске новых знаний о сне, который является одной из самых важных потребностей человека“.
Прорыв, обеспечиваюший наилучшее качество сна
Dormeo всегда был новатором и сторонником инноваций, в продуктах этого бренда реализованы лучшие технологии своего времени, которые годами формировали то, как люди спят. Одним из важных прорывов, „первой ласточкой“ будущих технологий в категории товаров для сна являются запатентованные пенные пружины Octaspring®.
Технология Octaspring® уже используется во многих матрасах и наматрасниках Dormeo и благодаря своим многочисленным преимуществам находится в самом авангарде инноваций.
В этом году компания Dormeo объединила технологию Octaspring® с искусственным интеллектом и создала первый индивидуально настраиваемый матрас. В этом новом уникальном матрасе DNA используется пена Octaspring® различной плотности. Дизайн каждого матраса управляется алгоритмом искусственного интеллекта, который фиксирует миллионы точек данных каждого покупателя матраса и создает уникальный матрас для каждого. Матрас DNA позволит вам получить наилучший сон, возможный на сегодняшний день.
Технология Octaspring® используется также в производстве сидений (офисные стулья, роскошные чемоданы и мебель для сидения), домов на колесах и даже в аэрокосмической промышленности — в сиденьях самолетов и матрасах для бортпроводников. В настоящее время ее используют в оснащении частных самолетов и самолетов некоторых ведущих мировых авиакомпаний.
В Эстонии Studio Moderna готовится представить матрас DNA уже в этом году. „Будущее определяется тем, что мы делаем сегодня. Мы стремимся не только к тому, чтобы обеспечить людей возможностями для качественного сна, но и к тому, чтобы сделать наши продукты и деятельность устойчивыми, а это полезно для всей планеты“, — подытожила миссию компании с многолетней историей Кристель Реммель.