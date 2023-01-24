Studio Moderna: невероятный путь длиной в 20 лет

Успех действующей уже 20 лет компании основан на трех ключевых факторах. „Обеспечить заслуживающее доверия обслуживание клиентов помогли, прежде всего, наши люди и отличная командная работа. Затем — наша многоканальная платформа продаж и маркетинга, которая позволила привлечь многих клиентов и создать базу постоянных клиентов. Не менее важны сильные бренды Dormeo и Delimano, качество и надежность которых помогли сформировать в Эстонии нашу узнаваемость и достойную репутацию“, — пояснила Эрика Браукилене, руководитель Studio Moderna в странах Балтии.

Инновации и рост продолжатся

По словам Эрика Браукилене, за двадцать лет был пройден невероятный путь. „Мы благодарны за поддержку наших клиентов и партнеров, которые были с нами на протяжении многих лет. Инновации и рост, несомненно, продолжатся в ближайшие годы“, — отметила исполнительный директор.

Текущая экономическая ситуация, война в Украине, и пандемия повлияли и на деятельность Studio Moderna. „Война в Украине стала не только трагедией сама по себе, но еще и вызовом всему бизнесу Studio Moderna. В прошлом году мы сосредоточились на помощи нашему собственному персоналу в Украине и поддержании хотя бы минимальной деятельности, чтобы платить нашей украинской команде зарплату. Наше эстонское бизнес-подразделение также внесло свой вклад, пожертвовав необходимые товары Красному Кресту Эстонии“.

Поиск новых европейских поставщиков является сегодня непрерывным процессом, и мы внимательно осматриваемся в том числе в Эстонии.