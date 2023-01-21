Новости Эстонии
21.01.2023, 09:30

Украинские дети могут посещать сады бесплатно?

 
Cнимок носит иллюстративный характер
Cнимок носит иллюстративный характер
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Родителям дошкольников стали приходить сообщения о повышении оплаты в детских садах. Есть ли какие-то льготы для детей украинских беженцев или они оплачивают пребывание и питание так же, как и остальные?

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, на детей, получивших статус беженца и зарегистрированных в Таллинне, распространяются те же права и обязанности, что и на местных жителей. То есть плата за место в саду для них такая же, что и для жителей Таллинна. Но при этом они так же, как и местные жители, могут ходатайствовать об освобождении от платы – например, в связи с низким уровнем дохода.

Все о повышении оплаты в дошкольных учреждениях читайте здесь:

„Новый счет за детский сад — 120 евро!“ Родителям стали приходить сообщения о повышении оплаты в дошкольных учреждениях

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии