Украинские дети могут посещать сады бесплатно?
Родителям дошкольников стали приходить сообщения о повышении оплаты в детских садах. Есть ли какие-то льготы для детей украинских беженцев или они оплачивают пребывание и питание так же, как и остальные?
По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, на детей, получивших статус беженца и зарегистрированных в Таллинне, распространяются те же права и обязанности, что и на местных жителей. То есть плата за место в саду для них такая же, что и для жителей Таллинна. Но при этом они так же, как и местные жители, могут ходатайствовать об освобождении от платы – например, в связи с низким уровнем дохода.
Все о повышении оплаты в дошкольных учреждениях читайте здесь:
„Новый счет за детский сад — 120 евро!“ Родителям стали приходить сообщения о повышении оплаты в дошкольных учреждениях