Украинские дети могут посещать сады бесплатно?

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, на детей, получивших статус беженца и зарегистрированных в Таллинне, распространяются те же права и обязанности, что и на местных жителей. То есть плата за место в саду для них такая же, что и для жителей Таллинна. Но при этом они так же, как и местные жители, могут ходатайствовать об освобождении от платы – например, в связи с низким уровнем дохода.