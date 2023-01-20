Отт Тянак пока идет третьим: машина комфортная, но я еще не могу выложиться полностью

Тянак проигрывает 15,4 секунды лидеру - Себастьену Ожье (Toyota), который восемь раз выигрывал ралли Монте-Карло. Товарищ француза по команде - Эльфин Эванс (+6,0) занимает второе место.

Первые заезды Тянака не прошли гладко, были некоторые технические проблемы. „По дороге из Монако на первом заезде мы обнаружили, что у нас проблемы с электрооборудованием: затронуло коробку передач, что немного напрягало, но, к счастью, больших трудностей не доставило“, — подытожил Тянак первый день в эфире WRC+.

Гонщик добавил, что чувствует себя комфортно в автомобиле Ford Puma Rally1, но еще есть возможности для улучшения скорости. „Я не могу сказать, что нахожусь в ситуации, когда могу выложиться на полную катушку, но в остальном все хорошо“, — отметил он.

Второй участок - 24,90 км трассы Ла-Кабанетт/Коль-де-Кастийон был труднее. Один ледяной левый поворот был особенно сложным, где Тьерри Невиль и Журдан Сердеридис вылетели за пределы трассы. „На последнем заезде условия были сложными, плюс болельщики размахивали огнями и дымом, что, безусловно, впечатляюще, но было немного сложно ехать с такой видимостью“, — подытожил Тянак.

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