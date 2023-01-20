ВИДЕО | „Милые обнимашки“: Месси выложил кадры объятий с Роналду

Футболисты тепло поприветствовали друг друга перед товарищеским матчем ПСЖ и сборной игроков саудовских клубов „Ан-Наср“ и „Аль-Хиляль“, который прошел 19 января в Эр-Рияде.



Встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 5:4.



Матч прошел на стадионе имени короля Фахда, который вмещает более 68 тыс. зрителей.



Роналду был официально представлен в качестве игрока „Ан-Насра“ 3 января, однако его дебют за клуб был отложен из-за двухматчевой дисквалификации, наложенной в Англии после разрыва контракта с „Манчестер Юнайтед“.



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