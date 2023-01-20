ТАБЛИЦА | Какое опьянение фиксировали у алководителей в прошлом году

В 2022 году полиция отстранила от движения в общей сложности 6586 водителей, севших за руль в ненадлежащем состоянии. По сравнению с 2021 годом доля таких водителей увеличилась на 9,7 %.

„Если посмотреть на цифры, то можно сказать, что 74% водителей перед тем, как сесть за руль, выпили такое количество алкоголя, что сами должны были понять, что в в таком состоянии нельзя управлять транспортным средством. Однако это понимание не помешало им сесть за руль“, — отметили в центре надзора за дорожным движением.

Больше всего нетрезвых водителей задержали в июне, меньше всего в феврале. Наибольшее количество нарушений совершается в пятницу, субботу и воскресенье, меньше всего — во вторник.

Употребившие алкоголь водители совершили 528 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 143 человека и погибли 7.

В среднем в полицию поступало около 30 вызовов в день о возможном употреблении алкоголя за рулем.

По содержанию алкоголя в крови пьяные водители разделились следующим образом:

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