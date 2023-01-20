Умер первый партнер Татьяны Тарасовой в парном катании Александр Тихомиров

Тихомиров был первым партнером Татьяны Тарасовой в парном катании, дуэт завоевал серебряную медаль чемпионата СССР среди юниоров в 1963 году. После ухода из спорта из-за травмы Тарасова стала тренировать Тихомирова с Людмилой Суслиной.



Тихомиров и Суслина были бронзовыми призерами (1967) и победителями (1968) международного турнира „Голубые мечи“ (ГДР), серебряными призерами международных соревнований „Московские коньки“ (1967). Пара выиграла бронзу чемпионата СССР 1965 года, Универсиады-1968 и соревнований на Кубок СССР 1969-го.



Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом „РБК Спорт“ заявила, что находилась в хороших отношениях со своим первым партнером по парному катанию Александром Тихомировым, который скончался 19 января.



„Мы катались вместе с Сашей c 15 до 17 лет. Выигрывали соревнования, были вторые, были первые. Я очень выросла, мы стали вровень и мне пришлось менять партнера. Мы всегда были в хороших отношениях, когда виделись, хоть и виделись редко. Мы были одногодками, он был красивым молодым человеком. Он был хорошим человеком, соболезнования его семье“, — сказала Тарасова.



Тарасова вспоминала, что она просила у школьных учителей бывшего партнера по катанию, чтобы пару отпускали на соревнования. „В школе он учился очень плохо. Когда мы были школьниками, я всегда просила учителей, чтобы его отпустили на соревнования, потому что раньше с двойками на турниры не пускали. Мне всегда почему-то шли на встречу. В итоге, в институте он начал учиться и закончил свою жизнь, будучи профессором, защитил кандидатскую, докторскую, он учился и работал в спортивной области“, — добавила она.