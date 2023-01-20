В Ласнамяэ пройдет три ярмарки. Управа ищет организаторов
„Если фестиваль пирожков уже стал традицией, то весенняя и осенняя ярмарки были проведены в прошлом году в Ласнамяэ впервые. Обе ярмарки были радушно приняты жителями, и мы будем рады их повторить. Планирование любого крупного мероприятия начинается заблаговременно, именно по этой причине мы уже начали поиск организаторов ярмарок“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Весенняя ярмарка запланирована на 13 мая с 11.00 до 16.00, а фестиваль пирожков пройдет 15 июля с 11.00 до 16.00. И весенняя ярмарка, и фестиваль пирожков должны состояться в парке Паэ. Осенняя ярмарка запланирована на 7 октября с 11.00 до 16.00 в парке Тондилоо.
Организатор ярмарки должен обеспечить, чтобы устанавливаемое торговое оборудование было мобильным и вписывалась в городское пространство. Для обеспечения комфорта всех участников ярмарки на территории мероприятия должно быть установлено не менее двух уличных туалетов с оборудованием для мытья рук. При выборе товаров и услуг на весенней и осенней ярмарках следует также учитывать характер публичного мероприятия. Рекомендуемый ассортимент товаров: продукция фермерских и садовых хозяйств, эстонские продовольственные и промышленные товары, цветы, растения, ремесленные изделия и т. д.
Ярмарка является безалкогольной, что подразумевает запрет на продажу любых алкогольных напитков. Также строго запрещена продажа подержанных товаров, предметов с национальными или военными отличительными знаками иностранных государств и холодного оружия.
В случае фестиваля пирожков 60% продавцов должны заниматься продажей пирожков и другой выпечки, а остальные могут продавать другие товары. Время торговли должно длиться не менее чем с 11.00 до 16.00. При подаче блюд необходимо обязательно использовать многоразовую посуду. Предприятия общественного питания должны обеспечить места раздельного сбора отходов, где можно сортировать смешанные бытовые отходы, биоразлагаемые отходы и упаковку. Потенциальный организатор ярмарки должен обеспечить, чтобы образующиеся в результате торговли отходы и упаковка не складировались на территории парка, в общественных урнах или рядом с ними.
В задачи потенциального организатора ярмарки также входит установка не менее 50 торговых точек, которые должны быть нанесены на карту. В свою очередь, карта территории должна быть вывешена на видном месте, чтобы посетители могли подробнее узнать местонахождение интересующих их торговых точек.
Ознакомиться с условиями и получить дополнительную информацию можно ЗДЕСЬ.