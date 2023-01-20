Экономика
20.01.2023, 08:20

В Эстонии возник дефицит местных огурцов из-за высоких цен на энергоресурсы

 
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

В Эстонии в ряде магазинов не хватает парниковых огурцов местного производства. Многие мелкие производители отложили посадку из-за высоких цен на энергоресурсы, а крупнейший производитель Grüne Fee сократил производство по той же причине, пишет RusERR.

В результате выбор местных огурцов в магазинах, например, в Пайде в январе скромный. В местном Maksimarket сообщили, что в последние недели заказанные объемы поставляются только частично, и не хватает именно огурцов местного производства.

Однако импортных продуктов достаточно и стоят они значительно дешевле: если свежие огурцы из Греции стоят по 3,5 евро за килограмм, то местные огурцы - почти 6 евро.

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