В Эстонии возник дефицит местных огурцов из-за высоких цен на энергоресурсы

В результате выбор местных огурцов в магазинах, например, в Пайде в январе скромный. В местном Maksimarket сообщили, что в последние недели заказанные объемы поставляются только частично, и не хватает именно огурцов местного производства.

Однако импортных продуктов достаточно и стоят они значительно дешевле: если свежие огурцы из Греции стоят по 3,5 евро за килограмм, то местные огурцы - почти 6 евро.

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