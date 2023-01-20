Полковник украинской разведки: если бы западные врачи не поддерживали жизнь Путина, война бы уже закончилась

По словам Вадима Скибицкого, Донецкую и Луганскую области ждут тяжелые и решающие бои. Он отметил, что новое нападение россиян на Киев через Беларусь маловероятно, равно как и активные боевые действия на юге Украины, где россиян больше волнует защита Крымского полуострова. „Когда весна и начало лета будут позади, может быть, мы сможем начать говорить об окончании войны“, — сказал Скибицкий в интервью DELFI.