Ляэнеметс: у консульства РФ достаточно ресурсов для приема всех необходимых заявлений

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, у российского консульства достаточно ресурсов для приема всех необходимых заявлений.

„Мне в этой ситуации жаль людей, которые хотят отказаться от российского гражданства в пользу эстонского. Россия таким шагом достигает двух целей: перекладывает всю ответственность на Эстонию, провоцирует людей выражать свое недовольство, при этом не лишая их гражданства“, – отметил Ляэнеметс.

По данным МВД, число желающих сменить российский паспорт на эстонский в прошлом году выросло почти в два с половиной раза.