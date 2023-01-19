Новости Эстонии
19.01.2023, 21:20

Ляэнеметс: у консульства РФ достаточно ресурсов для приема всех необходимых заявлений

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Narvas - Vene duuma valimiste eel
Narvas - Vene duuma valimiste eel
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Российское посольство до февраля перестало принимать заявления об отказе от гражданства РФ, такое решение объяснили возросшей нагрузкой после того, как эстонское правительство потребовало вдвое сократить состав дипмиссии. В МВД Эстонии тем временем считают, что Россия намеренно чинит препятствия своим гражданам, которые стремятся разменять российский паспорт на эстонский, пишет rus.err.ee.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, у российского консульства достаточно ресурсов для приема всех необходимых заявлений.

„Мне в этой ситуации жаль людей, которые хотят отказаться от российского гражданства в пользу эстонского. Россия таким шагом достигает двух целей: перекладывает всю ответственность на Эстонию, провоцирует людей выражать свое недовольство, при этом не лишая их гражданства“, – отметил Ляэнеметс.

По данным МВД, число желающих сменить российский паспорт на эстонский в прошлом году выросло почти в два с половиной раза.

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