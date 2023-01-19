Ляэнеметс: у консульства РФ достаточно ресурсов для приема всех необходимых заявлений(11)
Российское посольство до февраля перестало принимать заявления об отказе от гражданства РФ, такое решение объяснили возросшей нагрузкой после того, как эстонское правительство потребовало вдвое сократить состав дипмиссии. В МВД Эстонии тем временем считают, что Россия намеренно чинит препятствия своим гражданам, которые стремятся разменять российский паспорт на эстонский, пишет rus.err.ee.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, у российского консульства достаточно ресурсов для приема всех необходимых заявлений.
„Мне в этой ситуации жаль людей, которые хотят отказаться от российского гражданства в пользу эстонского. Россия таким шагом достигает двух целей: перекладывает всю ответственность на Эстонию, провоцирует людей выражать свое недовольство, при этом не лишая их гражданства“, – отметил Ляэнеметс.
По данным МВД, число желающих сменить российский паспорт на эстонский в прошлом году выросло почти в два с половиной раза.