ФОТО и ВИДЕО | Из-за серьезной аварии на шоссе Таллинн-Нарва образовалась пробка длиной в километры

По словам очевидцев, на участке дороги между Хальяла и Раквере образовалась пробка длиной около 5 километров, причиной которой стала тяжелая авария. Люди стоят в пробке уже около 30 минут, сейчас ожидается прибытие спецтехники для того, чтобы убрать перегородившую дорогу фуру.