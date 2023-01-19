19.01.2023, 18:43
ФОТО и ВИДЕО | Из-за серьезной аварии на шоссе Таллинн-Нарва образовалась пробка длиной в километры
ФОТО: Delfi Meedia
По словам очевидцев, на участке дороги между Хальяла и Раквере образовалась пробка длиной около 5 километров, причиной которой стала тяжелая авария. Люди стоят в пробке уже около 30 минут, сейчас ожидается прибытие спецтехники для того, чтобы убрать перегородившую дорогу фуру.
Центр тревоги в 17.50 получил сообщение, что на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП. Согласно первоначальным данным, в кювет съехали автомобиль с прицепом и фура. Фура перегородила дорогу и мешает движению в направлении из Таллинна в Нарву. В ДТП никто не пострадал.
Полиция регулирует движение.
Водителей призывают быть осторожными из-за плохих дорожных условий. По словам очевидцев, дорожное полотно в месте аварии плохо очищено - на дороге лед и снежная каша.