19.01.2023, 18:29
ФОТО | Аргентинские фермеры создали портрет Месси на кукурузном поле
ФОТО: | Scanpix
Аргентинские фермеры из Кордовы, второго по значимости города страны, решили отблагодарить футболистов сборной и ее капитана.
После победы команды на чемпионате мира в Катаре они высадили семена кукурузы в определенном порядке, чтобы создать образ Лионеля Месси на своих полях, пишет Спорт Экспресс.
Спустя месяц после исторической победы ростки взошли и получился огромный портрет лучшего игрока ЧМ-2023. В ясную погоду его отлично видно с пролетающих самолетов, маршруты которых пролегают над кукурузным полем.