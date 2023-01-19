ФОТО | Аргентинские фермеры создали портрет Месси на кукурузном поле

После победы команды на чемпионате мира в Катаре они высадили семена кукурузы в определенном порядке, чтобы создать образ Лионеля Месси на своих полях, пишет Спорт Экспресс.

Спустя месяц после исторической победы ростки взошли и получился огромный портрет лучшего игрока ЧМ-2023. В ясную погоду его отлично видно с пролетающих самолетов, маршруты которых пролегают над кукурузным полем.

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