В центре Таллинна снегоочиститель наехал на тротуаре на 8-летнего ребенка

„В 13:37 полиция получила сообщение о ДТП в Кесклинне на тротуаре бульвара Эстония, где плужный снегоочиститель, двигаясь задним ходом, наехал на 8-летнего ребенка, - сказали Delfi в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны. - По первоначальным данным, травмы ребенка не опасны для жизни, скорая помощь забрала его в больницу для осмотра. Все более точные обстоятельства ДТП выясняются“.