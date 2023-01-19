19.01.2023, 16:45
В центре Таллинна снегоочиститель наехал на тротуаре на 8-летнего ребенка(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Очищавший тротуар от талого снега плужный снегоочиститель посреди школьного дня наехал задним ходом на находившегося на тротуаре ребенка.
„В 13:37 полиция получила сообщение о ДТП в Кесклинне на тротуаре бульвара Эстония, где плужный снегоочиститель, двигаясь задним ходом, наехал на 8-летнего ребенка, - сказали Delfi в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны. - По первоначальным данным, травмы ребенка не опасны для жизни, скорая помощь забрала его в больницу для осмотра. Все более точные обстоятельства ДТП выясняются“.
Место, где произошел инцидент, располагается в непосредственной близости от двух школ: на бульваре Эстония находятся как Таллиннский английский колледж, так и Таллиннская реальная школа.