Лаури Ляэнеметс: отчасти роль соцдемов заключается еще и в том, чтобы не допустить „избиения“ русских

Глава МВД Лаури Ляэнеметс настаивал, чтобы перенос танка осуществлялся на государственном уровне, а не городскими силами. „Это было сделано для того, чтобы все прошло максимально спокойно и никто не пострадал. А мы знали, что будут провокации. Мы ведь помним события „Бронзовой ночи“ – это было болезненным для многих наших граждан“, – отметил министр.

Министр внутренних дел считает, что затягивать с переносом было нельзя, иначе ситуация могла стать катастрофической. „EKRE и Isamaa наверняка бы нагнали туда эстонцев. И когда бы напряжение возросло, то какой-нибудь „правильный“ эстонец разжился бы взрывчаткой и попытался подорвать этот танк. Мы все эти сценарии уже видели“, – заявил Ляэнеметс.

„Смысл переноса был ровно такой же, как и в случае с Бронзовым солдатом: исключить объекты, с помощью которых можно провоцировать общество на раскол. В этом смысле мы можем считать, что перенос танка предотвратил множество потенциальных эскалаций в обществе. Я предполагаю, что если бы мы это не сделали, то сейчас, в преддверии выборов, мы бы только об этом и говорили. Потому что EKRE, Isamaa и, возможно, реформисты рассказывали бы, что танк нужно обязательно увезти, что все русские – плохие и т.д. В этом смысле роль соцдемов заключается еще и в том, чтобы не допустить „избиения“ русских. Я фигурально выражаюсь, конечно.