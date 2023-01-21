Соцдемы предлагают увеличить подоходный налог до 28%

„Среди населения нужно выработать правильное отношение: уплата налогов – это не наказание“, – сказал лидер партии Лаури Ляэнеметс. Он считает, что дефицит в госбюджете, можно и нужно решать путем реформы системы налогообложения, а именно переходом на прогрессивный налог. „Во всем мире это распространенная практика, и я не вижу причин почему бы и нам не поступать подобным образом“, – отметил он. По его словам увеличение процентной ставки для людей с более высокой платежеспособностью поможет выровнять экономическое неравенство в стране. К тому же в этом заключается истинный патриотизм – помогать тем, у кого есть такая возможность.

Соцдемы предлагают начислять дополнительный процент на часть дохода свыше 3000 евро. „Мы хотим сделать так, чтобы те, кто получает до 3000 евро в месяц платили бы 20% подоходного налога. Свыше этой суммы – 28%. Предположим, что кто-то получает 3500 евро в месяц. Для него это будет значить, что с 3000 он платит 20%, а с оставшихся 500 евро платит на 8% больше“, – объяснил Лаури Ляэнеметс.

По словам Ляэнеметса многие партии вступают в предвыборную гонку с популистскими лозунгами, в которых обещают бесплатные дотации и повышения зарплат. При этом мало кто поясняет каким образом будут достигнуты эти цели. „Все те, кто говорили, что не будут поднимать налоги – в действительности всегда поднимали: на акцизы, на налоги с оборота“, – заявил политик.

Помимо этого соцдемы предлагают и другие решения. Подробней можно почитать здесь