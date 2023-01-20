Министр внутренних дел представил правительству предложения по организации укрытий

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, в последние десятилетия наличию убежищ по сути не уделяли никакого внимания, однако исходя из изменившейся ситуации в области безопасности необходимо быстро начать ликвидировать 30-летний долг в области защиты населения. „Этот давний долг требует оплаты. Мы здесь говорим о защите жизни и здоровья людей и о готовности к кризисам, где в зависимости от характера кризиса наличие укрытия может иметь определяющее значение для человеческих жизней и существования общества“, - сказал министр.

Имеющееся правовое поле не регулирует вопрос укрытий, и отсутствуют законы, которые устанавливали бы в отношении таких мест конкретные требования или квалификации, надзор и ответственность. К тому же, отсутствуют меры, которые направляли бы планирование и строительство мест укрытия, финансирование этих процессов, принятие решений о вводе в эксплуатацию, время подготовки и другие важные аспекты. „К сожалению, отсутствует всякое постоянное финансирование для строительства или поддержания состояния укрытий“, - признал Ляэнеметс.

„В целом мы поставили в плане укрытий четыре главные цели: во-первых, создать правовое поле, которое будет регулировать принципы организации строительства мест укрытия, уровень амбиций и видение создания укрытий; во-вторых, наличие последовательного и скоординированного постоянного финансирования; в-третьих, повышение осведомленности людей в области защиты населения; и в-четвертых, применение необходимых мер для строительства мест укрытия и сотрудничество между всеми сторонами“, - пояснил министр.

Например, одно из предложений министра внутренних дел – выделить Спасательному департаменту 15 миллионов евро в год на организацию конкурсов заявок, в рамках которых можно было бы поддержать создание или приведение в соответствие квартирными товариществами мест укрытия.