Министр внутренних дел представил правительству предложения по организации укрытий(2)
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс направил кабинету министров подготовленные под руководством МВД анализ и предложения для создания укрытий на базе уже имеющихся и новых строений. Строительство убежищ – это процесс, требующий времени, который займет годы, и потому продвигаться в этом направлении нужно как можно скорее.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, в последние десятилетия наличию убежищ по сути не уделяли никакого внимания, однако исходя из изменившейся ситуации в области безопасности необходимо быстро начать ликвидировать 30-летний долг в области защиты населения. „Этот давний долг требует оплаты. Мы здесь говорим о защите жизни и здоровья людей и о готовности к кризисам, где в зависимости от характера кризиса наличие укрытия может иметь определяющее значение для человеческих жизней и существования общества“, - сказал министр.
Имеющееся правовое поле не регулирует вопрос укрытий, и отсутствуют законы, которые устанавливали бы в отношении таких мест конкретные требования или квалификации, надзор и ответственность. К тому же, отсутствуют меры, которые направляли бы планирование и строительство мест укрытия, финансирование этих процессов, принятие решений о вводе в эксплуатацию, время подготовки и другие важные аспекты. „К сожалению, отсутствует всякое постоянное финансирование для строительства или поддержания состояния укрытий“, - признал Ляэнеметс.
„В целом мы поставили в плане укрытий четыре главные цели: во-первых, создать правовое поле, которое будет регулировать принципы организации строительства мест укрытия, уровень амбиций и видение создания укрытий; во-вторых, наличие последовательного и скоординированного постоянного финансирования; в-третьих, повышение осведомленности людей в области защиты населения; и в-четвертых, применение необходимых мер для строительства мест укрытия и сотрудничество между всеми сторонами“, - пояснил министр.
Например, одно из предложений министра внутренних дел – выделить Спасательному департаменту 15 миллионов евро в год на организацию конкурсов заявок, в рамках которых можно было бы поддержать создание или приведение в соответствие квартирными товариществами мест укрытия.
По словам генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару, такая мера поддержки дала бы возможность в год поддержать 300-500 квартирных товариществ в приведении в порядок условий в местах укрытия. „Более половины людей живут в многоквартирных домах, и дом должен быть первым безопасным местом. Если проект реализовать и профинансировать в ближайшие десять лет, то мы говорим об улучшении условий укрытия для почти полумиллиона человек“, - пояснил Таммеару.
„На сегодня Спасательный департамент обозначил порядка 100 общественных мест укрытия для почти 50 000 человек. К концу года есть цель дополнительно отметить места укрытия на базе имеющейся инфраструктуры для как минимум 100 000 человек“, - добавил гендиректор Спасательного департамента.
В качестве укрытий различают общественные убежища, то есть убежища для всех людей, бытовые укрытия, то есть укрытия для жильцов конкретного дома и их близких, и помещения, которые могут служить укрытием, например, ванные комнаты. Помимо приведения существующих зданий в соответствие требованиям, в будущем предлагается строить новые жилые и общественные здания таким образом, чтобы они отвечали создаваемым требованиям создания укрытий.
„Концепция защиты населения может работать в полном объеме только в том случае, если наши жители знают, как вести себя в той или иной ситуации. Проще говоря, как нет смысла в убежищах и сиренах, если люди не знают, когда и как туда идти, так и нет смысла в обучении людей, если им негде укрыться. В целом необходим стратегический подход и адекватное финансирование, чтобы Спасательный департамент совместно с партнерами могли проводить широкомасштабные программы обучения по защите населения: система предупреждение об опасности, сирены, эвакуация и укрытие“, - сказал глава МВД Ляэнеметс.
В анализе, подготовленном под руководством МВД, дается обзор ранее предпринятых действий в связи с укрытиями, состояния на сегодня и практики соседних стран.
Также представлены принципы создания мест укрытия, оценка угрозы и уровень амбиций, видение создания убежищ, суть требований, предъявляемых к местам укрытия, возможности финансирования, обязанности сторон, временная перспектива создания укрытий, меры поддержки и влияния, а также предложения для решения правительства республики.