Испытывающий страх перед Турцией курд избежал депортации

Накануне Рождества Eesti Päevaleht писал, как Турция неожиданно ходатайствовала о том, чтобы Дженгиз, который был заочно осужден за преступление, связанное с наркотиками, в 2016 году, отправился отбывать наказание шесть лет спустя. Актай, до недавнего времени пребывавший в уверенности в том, что его оправдали, считает, что государственный интерес объясняется его партийной принадлежностью и происхождением.