19.01.2023, 13:45
Испытывающий страх перед Турцией курд избежал депортации
ФОТО: | Delfi Meedia
По эстонским законам срок наказания курда Дженгиза Актая, заочно осужденного в Турции в 2016 году, истек до того, как им заинтересовалась Турция. Однако в Турции срок его заключения истекает только через три года, пишет Eesti Päevaleht.
Накануне Рождества Eesti Päevaleht писал, как Турция неожиданно ходатайствовала о том, чтобы Дженгиз, который был заочно осужден за преступление, связанное с наркотиками, в 2016 году, отправился отбывать наказание шесть лет спустя. Актай, до недавнего времени пребывавший в уверенности в том, что его оправдали, считает, что государственный интерес объясняется его партийной принадлежностью и происхождением.