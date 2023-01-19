ЧП и криминал
19.01.2023, 13:45

Испытывающий страх перед Турцией курд избежал депортации

 
Присяжный адвокат Грегори Палм и Дженгиз Актай
Присяжный адвокат Грегори Палм и Дженгиз Актай
ФОТО: Aleksander Pihlak | Delfi Meedia

По эстонским законам срок наказания курда Дженгиза Актая, заочно осужденного в Турции в 2016 году, истек до того, как им заинтересовалась Турция. Однако в Турции срок его заключения истекает только через три года, пишет Eesti Päevaleht.

Накануне Рождества Eesti Päevaleht писал, как Турция неожиданно ходатайствовала о том, чтобы Дженгиз, который был заочно осужден за преступление, связанное с наркотиками, в 2016 году, отправился отбывать наказание шесть лет спустя. Актай, до недавнего времени пребывавший в уверенности в том, что его оправдали, считает, что государственный интерес объясняется его партийной принадлежностью и происхождением.

Харьюский уездный суд постановил, что экстрадиция Дженгиза в Турцию юридически недопустима, так как по эстонскому законодательству срок вынесения приговора Дженгизу истек.

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