МНЕНИЕ | Выйти нельзя остаться. Российское гражданство - вечно?
Объявление на сайте российского посольства о том, что прием заявлений об отказе от гражданства временно приостановлен, стало для многих неприятным сюрпризом.
Российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года вызвало среди ряда российских подданных большое желание принять гражданство Эстонии. Многие из этих людей хорошо знают нынешние российские реалии - самоуправство, нарушение прав и свобод человека и т.д., список можно продолжать долго - и опасаются, что родина может подготовить им очередные пакости и затруднить выход из российского гражданства, без отказа от которого невозможно принять гражданство Эстонии.
Отметим, что российская сторона не дала официальных объяснений этому шагу, сославшись на административные причины. Поэтому пока нельзя предполагать, что это какая-то тщательно спланированная подлость, поскольку российские посольства в других странах продолжают прием заявлений об отказе от паспорта гражданина Российской Федерации. Кроме того, российское посольство в Таллинне и ранее испытывало проблемы технического и административного характера, и если поток желающих выйти из российского подданства действительно превысил пропускную способность российского посольства в Таллинне, то ничего удивительного здесь нет. Равно как нет пока повода для беспокойства.
Длительное ожидание необходимых документов, выдаваемых российским посольством - обычное дело, поэтому нет ничего удивительного в нынешних затруднениях. Пока Россия связана рядом международных договоров, не нужно опасаться, что она будет насильно удерживать людей в своем подданстве. В мировой истории еще не было такого прецедента. Даже в брежневскую эпоху люди все-таки имели возможность выехать по еврейской эмиграции в Израиль или другие западные страны, пусть и заплатив неподъемную сумму и пройдя все круги советского бюрократического ада. И даже Советский Союз - „империя зла“ - как окрестил его президент США Рональд Рейган, чинил своим гражданам административные препятствия, а не правовые.
Процесс смены гражданства требует времени и прохождения необходимых процедур, и мечта эстонских „серопаспортников“ не сбудется одним ясным утром так, что им просто доставят паспорт гражданина Эстонии прямо домой. Эстония может способствовать более легкому процессу принятия эстонского гражданства, но не в силах принудить Россию упростить процесс выхода из российского. А до тех пор новый гражданин Эстонии не является де-факто гражданином, даже имея готовый эстонский паспорт, который ждет своего времени в ящике у чиновника.
Остановка приема ходатайств о выходе из российского гражданства задержит процесс для некоторых желающих сменить гражданство, но едва ли Россия заинтересована в том, чтобы оставлять в своем подданстве людей, осуждающих российскую агрессию и российские военные преступления в Украине. Да, для России люди с российским гражданством, или „серопаспортники“ в Эстонии и Латвии, остаются инструментом для вмешательства во внутреннюю политику других стран, но как раз среди местных „лиц без гражданства“ особенного интереса к получению гражданства Эстонии не наблюдается, как утвреждают эстонские власти. Так что Россия может не беспокоиться на этот счет.