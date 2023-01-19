МНЕНИЕ | Выйти нельзя остаться. Российское гражданство - вечно?

Российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года вызвало среди ряда российских подданных большое желание принять гражданство Эстонии. Многие из этих людей хорошо знают нынешние российские реалии - самоуправство, нарушение прав и свобод человека и т.д., список можно продолжать долго - и опасаются, что родина может подготовить им очередные пакости и затруднить выход из российского гражданства, без отказа от которого невозможно принять гражданство Эстонии.

Отметим, что российская сторона не дала официальных объяснений этому шагу, сославшись на административные причины. Поэтому пока нельзя предполагать, что это какая-то тщательно спланированная подлость, поскольку российские посольства в других странах продолжают прием заявлений об отказе от паспорта гражданина Российской Федерации. Кроме того, российское посольство в Таллинне и ранее испытывало проблемы технического и административного характера, и если поток желающих выйти из российского подданства действительно превысил пропускную способность российского посольства в Таллинне, то ничего удивительного здесь нет. Равно как нет пока повода для беспокойства.

Длительное ожидание необходимых документов, выдаваемых российским посольством - обычное дело, поэтому нет ничего удивительного в нынешних затруднениях. Пока Россия связана рядом международных договоров, не нужно опасаться, что она будет насильно удерживать людей в своем подданстве. В мировой истории еще не было такого прецедента. Даже в брежневскую эпоху люди все-таки имели возможность выехать по еврейской эмиграции в Израиль или другие западные страны, пусть и заплатив неподъемную сумму и пройдя все круги советского бюрократического ада. И даже Советский Союз - „империя зла“ - как окрестил его президент США Рональд Рейган, чинил своим гражданам административные препятствия, а не правовые.